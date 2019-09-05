Боевики блокируют восстановление моста в Станице Луганской

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Четверг, 5 сентября 2019, 16:16

Источник: Штаб ООС

Украинская сторона не может начать работы по восстановлению разрушенной части моста в Станице Луганской из-за блокирования незаконными вооруженными формированиями РФ.

Детали: По сообщению штаба, 5 сентября планировалось проведение подготовительных работ по восстановлению моста. Однако оккупационная власть через представителей ОБСЕ сообщила об отсутствии официального лица, которое могло бы принять соответствующее решение по поводу начала работ.

Также боевики сообщили об отсутствии инструкций и детального плана строительства.

В свою очередь украинская сторона продемонстрировала наблюдательной миссии ОБСЕ готовность к началу запланированных работ. Наблюдатели зафиксировали факт срыва ремонтных работ разрушенной части моста.

Сейчас, чтобы не терять время, украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна.

Предыстория:

  • 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже вышел из района Станицы Луганской.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
  • 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.
  • 2 сентября президент Владимир Зеленский, что в Станице Луганской начнут строить мост. 

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Темы: ООС Донбасс Луганская область


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