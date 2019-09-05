Боевики блокируют восстановление моста в Станице Луганской

Источник: Штаб ООС

Украинская сторона не может начать работы по восстановлению разрушенной части моста в Станице Луганской из-за блокирования незаконными вооруженными формированиями РФ.

Детали: По сообщению штаба, 5 сентября планировалось проведение подготовительных работ по восстановлению моста. Однако оккупационная власть через представителей ОБСЕ сообщила об отсутствии официального лица, которое могло бы принять соответствующее решение по поводу начала работ.

Также боевики сообщили об отсутствии инструкций и детального плана строительства.

В свою очередь украинская сторона продемонстрировала наблюдательной миссии ОБСЕ готовность к началу запланированных работ. Наблюдатели зафиксировали факт срыва ремонтных работ разрушенной части моста.

Сейчас, чтобы не терять время, украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна.

Предыстория: