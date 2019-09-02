В Станице Луганской начнут строить мост: блокпост боевиков снят

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Понедельник, 2 сентября 2019, 12:22

Источник: заседание представителей власти с участием президента.

В Станице Луганской появилась возможность строить мост.

Президент Владимир Зеленский: "Небольшие есть победы и достижения. Демонтировали, наконец, на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим вопросом.

Начинаем строить мост в Станице Луганской".

Ранее командование Операции объединенных сил сообщило, что по состоянию на 9 утра 2 сентября украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу работ на разрушенном участке моста.

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Темы: Донбасс Луганская область ООС


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