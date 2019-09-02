Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Станице Луганской начнут строить мост: блокпост боевиков снят – Зеленский

Понедельник, 2 сентября 2019, 12:22
В Станице Луганской начнут строить мост: блокпост боевиков снят – Зеленский

Источник: заседание представителей власти с участием президента.

В Станице Луганской появилась возможность строить мост.

Президент Владимир Зеленский: "Небольшие есть победы и достижения. Демонтировали, наконец, на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим вопросом.

Начинаем строить мост в Станице Луганской".

Детали. Ранее командование Операции объединенных сил сообщило, что по состоянию на 9 утра 2 сентября украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу работ на разрушенном участке моста.

В то же время, как заявлял штаб, боевики демонтажные работы не проводили, а наоборот укрепляли "временное сооружение синего цвета с надписью СЦКК (кунг)".

Что этому предшествовало: 29 августа Трехсторонняя контактная группа провела видеоконференцию с участием представителей ОРДЛО. Представители миссии СММ ОБСЕ констатировали, что боевики не демонтировали фортификационные сооружения, а установили контейнер с шинами с песком вокруг него, тогда как украинская сторона выполнила обязательства по разминированию.

Предыстория:

  • 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже вышел из района Станицы Луганской.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
  • 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассЛуганская областьООСРазведение силЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: