В Станице Луганской начнут строить мост: блокпост боевиков снят – Зеленский
Источник: заседание представителей власти с участием президента.
В Станице Луганской появилась возможность строить мост.
Президент Владимир Зеленский: "Небольшие есть победы и достижения. Демонтировали, наконец, на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим вопросом.
Начинаем строить мост в Станице Луганской".
Детали. Ранее командование Операции объединенных сил сообщило, что по состоянию на 9 утра 2 сентября украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу работ на разрушенном участке моста.
В то же время, как заявлял штаб, боевики демонтажные работы не проводили, а наоборот укрепляли "временное сооружение синего цвета с надписью СЦКК (кунг)".
Что этому предшествовало: 29 августа Трехсторонняя контактная группа провела видеоконференцию с участием представителей ОРДЛО. Представители миссии СММ ОБСЕ констатировали, что боевики не демонтировали фортификационные сооружения, а установили контейнер с шинами с песком вокруг него, тогда как украинская сторона выполнила обязательства по разминированию.
Предыстория:
- 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
- 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже вышел из района Станицы Луганской.
- 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
- 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
- 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.