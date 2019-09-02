Источник: заседание представителей власти с участием президента.

В Станице Луганской появилась возможность строить мост.

Президент Владимир Зеленский: "Небольшие есть победы и достижения. Демонтировали, наконец, на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим вопросом.

Начинаем строить мост в Станице Луганской".

Детали. Ранее командование Операции объединенных сил сообщило, что по состоянию на 9 утра 2 сентября украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу работ на разрушенном участке моста.

В то же время, как заявлял штаб, боевики демонтажные работы не проводили, а наоборот укрепляли "временное сооружение синего цвета с надписью СЦКК (кунг)".

Что этому предшествовало: 29 августа Трехсторонняя контактная группа провела видеоконференцию с участием представителей ОРДЛО. Представители миссии СММ ОБСЕ констатировали, что боевики не демонтировали фортификационные сооружения, а установили контейнер с шинами с песком вокруг него, тогда как украинская сторона выполнила обязательства по разминированию.

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