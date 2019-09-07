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Вышинский, которого только выдали РФ, хочет вернуться: "доказать невиновность"

Суббота, 7 сентября 2019, 14:41

Источник: Интерфакс

Главред РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский заявил, что вернется в Украину, чтобы "доказать свою невиновность".

Детали: В субботу Вышинский в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" был доставлен из Киева в Москву. 

"Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность", - заявил Вышинский в эфире телеканала "Россия-24" после прибытия в Россию. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил завершение обмена ежду Украиной и РФ, подтвердил, что в Россию вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, но других участников обмена он называть не стал, сообщает ТАСС

Предыстория:  Суд арестовал Кирилла Вышинского в мае 2018 года по подозрению в государственной измене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина".

22 августа 2019 г. росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа. По данным СМИ, среди этих лиц может быть Вышинский.

28 августа суд отменил решение об аресте от 19 июля, когда  Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца, и выпустил его под личное обязательство. 

Вышинский провел за решеткой год и 3 месяца. 

Кирилла Вышинского не было в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признавал свою вину по делу о государственной измене.

Позже в ГПУ заявили, что Вышинский написал заявление, в котором согласился принять участие в обмене пленными. 

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Темы: РосcияУкраинапленные
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