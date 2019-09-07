Вышинский, которого только выдали РФ, хочет вернуться: "доказать невиновность"

Источник: Интерфакс

Главред РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский заявил, что вернется в Украину, чтобы "доказать свою невиновность".

Детали: В субботу Вышинский в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" был доставлен из Киева в Москву.

"Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность", - заявил Вышинский в эфире телеканала "Россия-24" после прибытия в Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил завершение обмена ежду Украиной и РФ, подтвердил, что в Россию вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, но других участников обмена он называть не стал, сообщает ТАСС.