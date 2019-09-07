"Тишина" на Донбассе: Боевики вели артиллерийский огонь - СЦКК

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Суббота, 7 сентября 2019, 19:47

В субботу боевики прибегли к провокациям и нарушили режим прекращения огня, обстреливая направления населенных пунктов из минометов и артиллерии, которые запрещены минского соглашениями.

Источник: пресс-центр Объединенных сил

Детали: По данным штаба, с 00:05 до 00:10 7 сентября вооруженные формирования РФ открыли огонь из минометов 82-го калибра (2 мины) в направлении н.п. Новгородское.

С 7:05 до 7:40 в направлении населенного пункта Южное боевики вели огонь, применив артиллерию калибра 122 мм (3 снаряда) и минометы 82-го калибра (10 мин).

С 7:45 до 8:10 в направлении населенного пункта Шумы российские наемники применили артиллерию калибра 122 мм (19 снарядов).

Украинская правда

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Темы: Донбасс Минские соглашения


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