Предприниматель из Чернигова торговал оружием и боеприпасами в сети - СБУ

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Суббота, 7 сентября 2019, 22:23

В Чернигове частный предприниматель хранил военные средства поражения - оружие и боеприпасы - для реализации в интернете.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Детали: Оружие было выявлено в ходе следственных действий в гаражном помещении и в месте жительства фигуранта дела.

"Правоохранители изъяли 3 пулемета Дегтярева Пехотных, 4 винтовки калибра 7,62 мм, прицельное устройство к переносному противотанковому ракетному комплексу "Метис", более 1200 патронов различного калибра, глушители к автомату АК-74", - сообщили в СБУ.

Также обнаружены взрывоопасные предметы, ударно-спусковые механизмы к автомату АКМ, комплектующие к разному оружию и оборудование для восстановления и переоборудования средств поражения.

 
 
фото - пресс-центр СБУ

Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. Проверяется информация о возможном поступлении средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), продолжается досудебное расследование.

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Темы: оружие СБУ Чернигов


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