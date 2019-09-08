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Подполковник попался на взятке за питание пограничников

Воскресенье, 8 сентября 2019, 13:30

ГБР задержало подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы, который зарабатывал на питании пограничников.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: По предварительной информации, начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тыс. грн.

Сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников.

Детали: Пограничника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона. Оперативное сопровождение ГВ БКОП Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В случае доказательства вины, подполковнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: взяткаГБР
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