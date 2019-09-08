Підполковник попався на хабарі за харчування прикордонників
ДБР затримало підполковника Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби, який заробляв на харчуванні прикордонників.
Джерело: прес-служба ДБР
Дослівно: За попередньою інформацією, начальник відділу тилового забезпечення вимагав та отримав неправомірну вигоду від постачальника продуктів харчування у розмірі 71 тис. грн..
Сума неправомірної вигоди складала 10% від вартості договору закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців-прикордонників.
Деталі: Прикордонника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.
Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону. Оперативний супровід ГВ БКОЗ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
У разі доведення вини, підполковнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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