Полиция показала видео с "подрывником" тернопольского ректора

Источник: полиция Тернопольской области

В покушении на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого правоохранители подозревают неизвестного мужчину 18-25 лет, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Дословно: "Подозреваемому на вид 18-25 лет, рост 160-170 см".

Детали: Полицейские просят граждан, узнавших личность с видео, находившихся в промежуток времени с 1.30 ч. до 3.00 ч. 4 сентября вблизи места совершения преступления, а именно в селе Петриков или микрорайоне "Дружба" областного центра, обратиться к правоохранителям.

В полиции обещают вознаграждение.

Предыстория: