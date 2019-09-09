Полиция показала видео с "подрывником" тернопольского ректора

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Понедельник, 9 сентября 2019, 18:06

Источник: полиция Тернопольской области

В покушении на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого правоохранители подозревают неизвестного мужчину 18-25 лет, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Дословно: "Подозреваемому на вид 18-25 лет, рост 160-170 см".

Детали: Полицейские просят граждан, узнавших личность с видео, находившихся в промежуток времени с 1.30 ч. до 3.00 ч. 4 сентября вблизи места совершения преступления, а именно в селе Петриков или микрорайоне "Дружба" областного центра, обратиться к правоохранителям.

В полиции обещают вознаграждение.

Предыстория:

  • Утром 4 сентября на дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого прогремел взрыв, ректор и его жена получили травмы.
  • Полиция сообщала, что взрывчатка, сдетонировала во дворе, была начинена металлом, также во дворе нашли записку с надписью на латыни "Помни о смерти".
  • Полиция начала уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Украинская правда

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Темы: криминал Тернопольская область


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