Полиция показала видео с "подрывником" тернопольского ректора
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Понедельник, 9 сентября 2019, 18:06
Источник: полиция Тернопольской области
В покушении на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого правоохранители подозревают неизвестного мужчину 18-25 лет, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Дословно: "Подозреваемому на вид 18-25 лет, рост 160-170 см".
Детали: Полицейские просят граждан, узнавших личность с видео, находившихся в промежуток времени с 1.30 ч. до 3.00 ч. 4 сентября вблизи места совершения преступления, а именно в селе Петриков или микрорайоне "Дружба" областного центра, обратиться к правоохранителям.
В полиции обещают вознаграждение.
Предыстория:
- Утром 4 сентября на дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого прогремел взрыв, ректор и его жена получили травмы.
- Полиция сообщала, что взрывчатка, сдетонировала во дворе, была начинена металлом, также во дворе нашли записку с надписью на латыни "Помни о смерти".
- Полиция начала уголовное производство по статье "покушение на убийство".
Украинская правда
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