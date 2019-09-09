Поліція показала відео з "підривником" тернопільського ректора

25218 переглядів
Понеділок, 9 вересня 2019, 18:06

Джерело: поліція Тернопільскої області

У замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого правоохоронці підозрюють невідомого чоловіка 18-25 років, котрого зафіксували камери відеоспостереження.

Дослівно: "Підозрюваному на вигляд 18-25 років, зріст 160-170 см".

Деталі: Поліцейські просять громадян, які впізнали особу з відео, чи перебували в проміжок часу з 1.30 год. до 3.00 год. 4 вересня поблизу місця скоєння  злочину, а саме у селі Петриків чи мікрорайоні "Дружба" обласного центру, звернутися до правоохоронців.

В поліції обіцяють винагороду.

Передісторія:

  • Зранку 4 вересня на подвір'ї ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого пролунав вибух, ректор і його дружина отримали травми.
  • Поліція повідомляла, що вибухівка, що здетонувала на подвір’ї, була начинена металом, також у дворі знайшли записку з написом латиною "Пам’ятай про смерть".
  • Поліція розпочали кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: кримінал Тернопільська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Денісова про ідею Москалькової: Від РФ немає ніяких пропозицій 8 вересня 2019, 16:55
Тюремники пояснили, чому Зайцева у виправному центрі, а не в колонії 6 вересня 2019, 14:53
Зайцеву і Дронова етапували в різні області за ДТП у Харкові 4 вересня 2019, 08:48
Усі новини
Головні новини
Цемах повертається в Україну
Друга "слуга народу" скнопкодавила
Нідерланди визнали Цемаха підозрюваним у справі MH17
Розпуск ЦВК: голова комісії відповіла на претензії Зеленського 
Усі новини
Made in Ukraine

Як місто надихає на бізнес: історії майстрів хенд-мейду

Медицина

Чи захищають хірургічні маски та респіратори від бактерій

Досвід

Як дітям побороти шкільний стрес?