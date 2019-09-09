Поліція показала відео з "підривником" тернопільського ректора

Джерело: поліція Тернопільскої області

У замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого правоохоронці підозрюють невідомого чоловіка 18-25 років, котрого зафіксували камери відеоспостереження.

Дослівно: "Підозрюваному на вигляд 18-25 років, зріст 160-170 см".

Деталі: Поліцейські просять громадян, які впізнали особу з відео, чи перебували в проміжок часу з 1.30 год. до 3.00 год. 4 вересня поблизу місця скоєння злочину, а саме у селі Петриків чи мікрорайоні "Дружба" обласного центру, звернутися до правоохоронців.

В поліції обіцяють винагороду.

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