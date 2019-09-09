Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція показала відео з "підривником" тернопільського ректора

Понеділок, 9 вересня 2019, 18:06
Поліція показала відео з підривником тернопільського ректора

Джерело: поліція Тернопільскої області

У замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого правоохоронці підозрюють невідомого чоловіка 18-25 років, котрого зафіксували камери відеоспостереження.

Дослівно: "Підозрюваному на вигляд 18-25 років, зріст 160-170 см".

Деталі: Поліцейські просять громадян, які впізнали особу з відео, чи перебували в проміжок часу з 1.30 год. до 3.00 год. 4 вересня поблизу місця скоєння  злочину, а саме у селі Петриків чи мікрорайоні "Дружба" обласного центру, звернутися до правоохоронців.

В поліції обіцяють винагороду.

Передісторія:

  • Зранку 4 вересня на подвір'ї ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого пролунав вибух, ректор і його дружина отримали травми.
  • Поліція повідомляла, що вибухівка, що здетонувала на подвір’ї, була начинена металом, також у дворі знайшли записку з написом латиною "Пам’ятай про смерть".
  • Поліція розпочали кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".

Українська правда
Теми: криміналТернопільська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
кримінал
Киянку звинувачують у жорстокому поводженні із собакою: зоозахисники подадуть до поліції
У Києві винесли вирок чоловіку, що протягом трьох років ґвалтував доньок своєї співмешканки
На Одещині браконьєри вбили червонокнижну білугу вагою 124 кг
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: