Поліція показала відео з "підривником" тернопільського ректора
Понеділок, 9 вересня 2019, 18:06
Джерело: поліція Тернопільскої області
У замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого правоохоронці підозрюють невідомого чоловіка 18-25 років, котрого зафіксували камери відеоспостереження.
Дослівно: "Підозрюваному на вигляд 18-25 років, зріст 160-170 см".
Деталі: Поліцейські просять громадян, які впізнали особу з відео, чи перебували в проміжок часу з 1.30 год. до 3.00 год. 4 вересня поблизу місця скоєння злочину, а саме у селі Петриків чи мікрорайоні "Дружба" обласного центру, звернутися до правоохоронців.
В поліції обіцяють винагороду.
Передісторія:
- Зранку 4 вересня на подвір'ї ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого пролунав вибух, ректор і його дружина отримали травми.
- Поліція повідомляла, що вибухівка, що здетонувала на подвір’ї, була начинена металом, також у дворі знайшли записку з написом латиною "Пам’ятай про смерть".
- Поліція розпочали кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".
Українська правда