Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия может выдать Цемаха Голландии – адвокат

Понедельник, 9 сентября 2019, 21:49

Источник: российский адвокат Николай Полозов на "Радио НВ"

Россия может выдать Голландии ключевого cвидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха.

Прямая речь: "У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне...Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства. 

Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли". 

Детали: Адвокат также отметил, что если Цемах откажется от показаний, это будет выглядеть нелепо, потому что будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Последние будут восприниматься более критично.

По словам адвоката, показания Цемаха, которые он дал нидерландскому следствию перед обменом, пригодны для Гаагского трибунала.

Что предшествовало: Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха, которого Украина передала России по условиям обмена пленными.

Знать больше: Дело Цемаха и обмен пленными

Цемаха отпустили. Реакция соцсетей

Помощник президента Андрей Ермак: Фамилия Цемаха на обмен в разговорах Зеленского и Путина была изначально

Предыстория:

  • 4 июля украинские правоохранители задержали Владимира Цемаха в оккупированной части Донецкой области и вывезли на подконтрольную территорию.
  • На суде прокурор по делу Цемаха сказал, что боевик может свидетельствовать в деле МН-17.
  • 5 сентября Апелляционный суд Киева отпустил Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Цемах был в списке обмена. Нидерланды неоднократно просили Киев не отдавать России свидетеля по делу MH17.
  • Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: