Россия может выдать Цемаха Голландии – адвокат
Источник: российский адвокат Николай Полозов на "Радио НВ"
Россия может выдать Голландии ключевого cвидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха.
Прямая речь: "У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне...Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства.
Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли".
Детали: Адвокат также отметил, что если Цемах откажется от показаний, это будет выглядеть нелепо, потому что будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Последние будут восприниматься более критично.
По словам адвоката, показания Цемаха, которые он дал нидерландскому следствию перед обменом, пригодны для Гаагского трибунала.
Что предшествовало: Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха, которого Украина передала России по условиям обмена пленными.
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Цемаха отпустили. Реакция соцсетей
Предыстория:
- 4 июля украинские правоохранители задержали Владимира Цемаха в оккупированной части Донецкой области и вывезли на подконтрольную территорию.
- На суде прокурор по делу Цемаха сказал, что боевик может свидетельствовать в деле МН-17.
- 5 сентября Апелляционный суд Киева отпустил Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
- 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Цемах был в списке обмена. Нидерланды неоднократно просили Киев не отдавать России свидетеля по делу MH17.
- Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.
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