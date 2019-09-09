Россия может выдать Цемаха Голландии – адвокат

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Понедельник, 9 сентября 2019, 21:49

Источник: российский адвокат Николай Полозов на "Радио НВ"

Россия может выдать Голландии ключевого cвидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха.

Прямая речь: "У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне...Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства. 

Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли". 

Детали: Адвокат также отметил, что если Цемах откажется от показаний, это будет выглядеть нелепо, потому что будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Последние будут восприниматься более критично.

По словам адвоката, показания Цемаха, которые он дал нидерландскому следствию перед обменом, пригодны для Гаагского трибунала.

Что предшествовало: Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха, которого Украина передала России по условиям обмена пленными.

Знать больше: Дело Цемаха и обмен пленными

Цемаха отпустили. Реакция соцсетей

Предыстория:

  • 4 июля украинские правоохранители задержали Владимира Цемаха в оккупированной части Донецкой области и вывезли на подконтрольную территорию.
  • На суде прокурор по делу Цемаха сказал, что боевик может свидетельствовать в деле МН-17.
  • 5 сентября Апелляционный суд Киева отпустил Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Цемах был в списке обмена. Нидерланды неоднократно просили Киев не отдавать России свидетеля по делу MH17.
  • Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

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