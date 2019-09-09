Россия может выдать Цемаха Голландии – адвокат

Источник: российский адвокат Николай Полозов на "Радио НВ"

Россия может выдать Голландии ключевого cвидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха.

Прямая речь: "У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне...Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства.

Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли".

Детали: Адвокат также отметил, что если Цемах откажется от показаний, это будет выглядеть нелепо, потому что будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Последние будут восприниматься более критично.

По словам адвоката, показания Цемаха, которые он дал нидерландскому следствию перед обменом, пригодны для Гаагского трибунала.

Что предшествовало: Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха, которого Украина передала России по условиям обмена пленными.

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