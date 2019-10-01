Политтехнолог Порошенко рассказал, как возник слоган "Армія. Мова. Віра"

Политтехнолог пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Грынив объясняет логику слогана "Армия. Язык. Вера" желанием построить новую страну с созданием нации патриотов на подобие "человек украинский".

Об этом он рассказал в интервью hromadske.

"Армія. Мова. Віра" не является национальной идеей. Это фундамент. Язык и вера - это основа нации. Армия является элементом защиты ", - говорит Грынив.

По его мнению формула со свободой (вроде слогана, украшавшего Дом профсоюзов, пока там шел ремонт, "Свобода - это наша религия") не может быть национальной идеей для Украинской.

"Теперь о свободе."Свобода, равенство, братство" – это то, что создала в свое время Французская революция, и это действительно очень достойные слова. Украина - terra cosaccorum земля свободных людей. Но есть нюанс. На полке за моей спиной лежит книга Гийома де Боплана 17-го века - "Описание Украины". В ней - красивые украинцы, умеющие красиво умирать и демократично выбирать власть. Но не проходит месяца, чтобы они не начинали эту власть свергать, поскольку считают, что их свобода подвергается притеснениям. Поэтому, кроме свободы, предстоит еще осознание, что появление государства – это уже добровольный отказ от определенных свобод".

Политтехнолог объясняет, что "желание иметь свой путь - это также частично противодействие свободе".

"Мы хотим, чтобы "молчали Америки и России", так как имеем свое священное право. Но также мы должны понимать, что в современном мире нужно иметь ответ и о том, какие отношения у нас с соседями, куда мы движемся и готовы ли только сами себя защищать", - говорит Грынив.

"Нам нужно НАТО как система защиты коллективной безопасности, так у нас в соседях страна, которая, как писал Маркс, переносит столицу из Москвы в Петербург не для того, чтобы пробить окно в Европу, а чтобы через некоторое время захватить половину этой Европы. И действительно через 100 лет и Финляндия, и Польша, и все остальное падает, и Петербург становится центром. Противодействовать этому можно только имея хорошие союзы", - добавляет он.

По словам Грынива, если бы в Украине было 42 миллиона патриотов, возможно, не надо армия и не нужна была.

На ремарку журналиста, шла ли фактически команде Порошенко речь о сотворении homo ukrainikus, политтехнолог ответил: "Хотели и хотим дальше".