Соорганизатора крупной наркогруппировки Кривого Рога задержали в Польше

Одного из ключевых фигурантов организации, которая сбывала метамфетамин и трамадол, в конце сентября задержали на границе Польши и еще одной европейской страны, а 25 участникам преступной группировки полиция объявила подозрение.

Источник: Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции

Детали: В начале 2019 года в Днепропетровской области разоблачили многоуровневую преступную организацию, которая длительное время сбывала метамфетамин и трамадол.

Полиция: "Практически круглосуточно по городу курсировали так называемые "пешие" и "автомобильные маршруты" по сбыту наркотиков, которые охватывали практически все районы Кривого Рога. Злоумышленники наладили собственное производство психотропов, создали аутентичную упаковку наркосредств с маркировкой наркогруппы и ценником. Каждые сутки члены группы отчитывались перед так называемым "бухгалтером" по количеству сбыта товаров и выручки".

В ходе февральской спецоперации правоохранители разоблачили лидера и более 20 исполнителей разветвленной сети наркодельцов. Оперативники ликвидировали две крупные нарколаборатории, где изготавливали 5 разновидностей наркотиков.

Полиция изъяла более тысячи доз метамфетамина, более 9 тысяч доз трамадола, полкилограмма амфетамина и более 100 кг прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Правоохранители провели более 60 санкционированных обысков, изъяли 800 тысяч гривен в разных валютах и ​​8 автомобилей, с которых реализовывался товар.

Один из ключевых фигурантов преступной организации долгое время скрывался за границей и был объявлен в международный розыск.

По данным полиции, подозреваемый входил в тройку координаторов преступной организации, отвечал за налаживание сети сбыта психотропов и "вербовку" в ряды наркогруппировки.

В конце сентября подозреваемого задержали в Польше в тесном взаимодействии с иностранными коллегами.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции украинца на родину.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

В целом: Полиция уже завершила досудебное расследование этого уголовного производства, в ходе которого провели более 100 опознаний, порядка 500 допросов и 200 следственных экспериментов, а также более 90 криминалистических экспертиз, в том числе 20 фоноскопий.

Впервые задокументирована преступная организация Кривого Рога, уровень наркооборудок которой только за один месяц составлял от 5 до 7 миллионов гривен.

30 сентября дело наркогруппировки передали в суд.

Восемь участников преступной организации находятся под стражей, двое под домашним арестом. Злоумышленникам объявлено подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.3 ст.307 (незаконное производство или сбыт наркотических средств), а также ч.1 ст. 27, ч. 4. ст. 28 ч. 3 ст. 313 УК.

За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.