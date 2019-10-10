Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО говорить с телевизором "как Светлаков"

Президент Владимир Зеленский посоветовал жителям Донецкой и Луганской областей, которые живут на оккупированных территориях, не смотреть российского телевидения или разговаривать с телевизором как российский комик Сергей Светлаков.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте 10 октября

Прямая речь: "Ни одно телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это должны сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то как Светлаков разговаривал с телевидением. Это тоже выход, сидеть пока там нет наших каналов и говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро наши парни за нами вернутся"...

Детали: Президент добавил, что Украина пытается работать над тем, чтобы украинские каналы появились на территории ОРДЛО, но это пока сложно, потому что оккупанты "глушат все".

По словам Зеленского, его главная миссия на посту президента - прекратить войну. Он добавил, что в своих обращениях он говорит ко всем гражданским украинцам. Президент считает, что в начале конфликта власть не обеспечила многих переселенцев из ОРДЛО работой или жильем, поэтому они были вынуждены вернуться.

Президент добавил, что у многих на территории ОРДЛО остались родные. Зеленский говорит, что это обычные рядовые украинцы, поэтому не стоит называть их "сепарамы" и тому подобное.

Также он намекнул, что жителям оккупированных регионов нужно доказать и наглядно показать, что жить на подконтрольной украинскому правительству территории лучше.

Прямая речь: "Вся та часть людей, которые там живут, они должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями".

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