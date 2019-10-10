Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО говорить с телевизором "как Светлаков"
Президент Владимир Зеленский посоветовал жителям Донецкой и Луганской областей, которые живут на оккупированных территориях, не смотреть российского телевидения или разговаривать с телевизором как российский комик Сергей Светлаков.
Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте 10 октября
Прямая речь: "Ни одно телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это должны сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то как Светлаков разговаривал с телевидением. Это тоже выход, сидеть пока там нет наших каналов и говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро наши парни за нами вернутся"...
Детали: Президент добавил, что Украина пытается работать над тем, чтобы украинские каналы появились на территории ОРДЛО, но это пока сложно, потому что оккупанты "глушат все".
По словам Зеленского, его главная миссия на посту президента - прекратить войну. Он добавил, что в своих обращениях он говорит ко всем гражданским украинцам. Президент считает, что в начале конфликта власть не обеспечила многих переселенцев из ОРДЛО работой или жильем, поэтому они были вынуждены вернуться.
Президент добавил, что у многих на территории ОРДЛО остались родные. Зеленский говорит, что это обычные рядовые украинцы, поэтому не стоит называть их "сепарамы" и тому подобное.
Также он намекнул, что жителям оккупированных регионов нужно доказать и наглядно показать, что жить на подконтрольной украинскому правительству территории лучше.
Прямая речь: "Вся та часть людей, которые там живут, они должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.
- В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.
- Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на встречу с главой государства на рынке аккредитовано более 300 журналистов.
- В Офисе президента еще летом обещали провести большую пресс-конференцию по результатам его 100 дней работы.
- Зато "Квартал 95" записал с Зеленским фильм, в котором он общался о своем президентстве с бывшим коллегой, актером Станиславом Бокланом.
- В фильме звучали комментарии бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко, а также руководства Офиса президента Андрея Ермака и Андрея Богдана, который как-то заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".
- Еще раньше Зеленский выложил "записанное интервью" за рулем "Теслы".
- Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней.
- Это его первое большое общение с представителями СМИ на посту президента. Журналистов разделили на группы по 7-10 человек и частями будут приводить к гаранту.
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