Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО говорить с телевизором "как Светлаков"
Президент Владимир Зеленский посоветовал жителям Донецкой и Луганской областей, которые живут на оккупированных территориях, не смотреть российского телевидения или разговаривать с телевизором как российский комик Сергей Светлаков.
Источник: пресс-марафон президента Владимира Зеленского 10 октября
Прямая речь: "Ни одно телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это должны сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то как Светлаков разговаривал с телевидением. Это тоже выход, сидеть пока там нет наших каналов и говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро наши парни за нами вернутся"...
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Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.
- В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.
- Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на встречу с главой государства на рынке аккредитовано более 300 журналистов.
- В Офисе президента еще летом обещали провести большую пресс-конференцию по результатам его 100 дней работы.
- Зато "Квартал 95" записал с Зеленским фильм, в котором он общался о своем президентстве с бывшим коллегой, актером Станиславом Бокланом.
- В фильме звучали комментарии бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко, а также руководства Офиса президента Андрея Ермака и Андрея Богдана, который как-то заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".
- Еще раньше Зеленский выложил "записанное интервью" за рулем "Теслы".
- Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней.
- Это его первое большое общение с представителями СМИ на посту президента. Журналистов разделили на группы по 7-10 человек и частями будут приводить к гаранту.
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