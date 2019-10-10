Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО говорить с телевизором "как Светлаков"

Президент Владимир Зеленский посоветовал жителям Донецкой и Луганской областей, которые живут на оккупированных территориях, не смотреть российского телевидения или разговаривать с телевизором как российский комик Сергей Светлаков.

Источник: пресс-марафон президента Владимира Зеленского 10 октября

Прямая речь: "Ни одно телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это должны сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то как Светлаков разговаривал с телевидением. Это тоже выход, сидеть пока там нет наших каналов и говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро наши парни за нами вернутся"...

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