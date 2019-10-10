Зеленский: Я думал, мы будем всех коррупционеров сажать, а мне сказали "ай яй яй"

Президент Владимир Зеленский объясняет, что в вопросе "посадок" коррупционеров связан законодательством, которое не позволяет влиять на правоохранительные органы.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте

Прямая речь: "Когда я пришел, на второй день я думал, мы будем всех коррупционеров сажать. При этом когда первые наручники надели.. все сказали "ай яй яй", президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: "ок" , а я могу собирать совещания и обсуждать с правоохранителями, их действия? Ага, так нельзя… А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят: "этот человек убивает, лжет, был депутатом".. я могу их спросить: где посадки людей. Ну можно, но очень осторожно. Так я должен подбирать слова. Не дай Бог, это будет влияние".

Детали: Президент рассказал, что регулярно собирает совещания с правоохранителями и "не влияя", спрашивает о результатах расследований.