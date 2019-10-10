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Зеленский: Я думал, мы будем всех коррупционеров сажать, а мне сказали "ай яй яй"

Четверг, 10 октября 2019, 10:49
Зеленский: Я думал, мы будем всех коррупционеров сажать, а мне сказали ай яй яй
Эльдар Сарахман, УП

Президент Владимир Зеленский объясняет, что в вопросе "посадок" коррупционеров связан законодательством, которое не позволяет влиять на правоохранительные органы.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте

Прямая речь: "Когда я пришел, на второй день я думал, мы будем всех коррупционеров сажать. При этом когда первые наручники надели.. все сказали "ай яй яй", президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: "ок" , а я могу собирать совещания и обсуждать с правоохранителями, их действия? Ага, так нельзя… А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят: "этот человек убивает, лжет, был депутатом".. я могу их спросить: где посадки людей. Ну можно, но очень осторожно. Так я должен подбирать слова. Не дай Бог, это будет влияние".

Детали: Президент рассказал, что регулярно собирает совещания с правоохранителями и "не влияя", спрашивает о результатах расследований. Относительно, в частности, ареста бывшего народного депутата Сергея Пашинского Зеленский предложил журналистам "выйти на улицу и спросить людей, Пашинский это бандит или нет? "Я даю вам 100%, сто человек спросите - сто человек скажут "да", - утверждает глава государства.

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.
  • В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.
  • Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на встречу с главой государства на рынке аккредитовано более 300 журналистов. 
  • В Офисе президента еще летом обещали провести большую пресс-конференцию по результатам его 100 дней работы.
  • Зато "Квартал 95" записал с Зеленским фильм, в котором он общался о своем президентстве с бывшим коллегой, актером Станиславом Бокланом.
  • В фильме звучали комментарии бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко, а также руководства Офиса президента Андрея Ермака и Андрея Богдана, который как-то заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".
  • Еще раньше Зеленский выложил "записанное интервью" за рулем "Теслы". 
  • Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней. 
  • Это его первое большое общение с представителями СМИ на посту президента. 

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Валентина Романенко, УП

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Темы: Зеленский
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