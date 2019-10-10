Зеленский назвал ошибку Порошенко, которая "шокировала Европу"
Президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко пытается организовать новый майдан, потому что против разведения войск на Донбассе. И от этого европейские партнеры Украины в шоке.
Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте в Киеве в четверг
Прямая речь: "Ошибка Порошенко только в одном - ему кажется, что он может быть лидером нового майдана. И он готов (к нему), вы же видели заявление и самого Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских СМИ - они в шоке, потому что его риторика меняется, как и изменился его статус".
Детали: По словам Зеленского, Порошенко против разведения войск на Донбассе, а также против "формулы Штайнмайера", потому что она такое разведение предусматривает. И экс-президенту кажется, что по этому поводу он может собрать новый майдан.
Прямая речь: "Единственное, что он забывает, что он уже не президент. Даже не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит. На физическом уровне есть проблемы".
Больше деталей: По мнению Зеленского, для достижения своей цели Порошенко подстрекает людей, и своими СМИ, и своими действиями.
Президент заверил, что он не боится акций протеста, и если они начнутся, "кровопролитие не будет".
Прямая речь: "По поводу в целом майдана - я ничего этого не боюсь. В любой момент, если общество не захочет, чтобы я не был президентом, кровопролития не будет".
Передісторія:
- Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував так званий прес-марафон для журналістів, який відбудеться 10 жовтня у новому фудмаркеті Kyiv Food Market у центрі Києва.
- В Офісі пояснили, що представники медіа ставитимуть запитання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації.
- Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що на зустріч з главою держави на ринку акредитовано понад 300 журналістів.
- В Офісі президента ще влітку обіцяли провести велику прес-конференцію за результатами його 100 днів роботи.
- Натомість "Квартал 95" записав із Зеленським фільм, в якому він спілкувався про своє президентство із колишнім колегою, актором Станіславом Бокланом.
- У фільмі звучали коментарі колишніх президентів України, окрім Віктора Януковича і Петра Порошенка, а також керівництва Офісу президента Андрія Єрмака і Андрія Богдана, який якось заявив, що команда президента спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".
- Ще раніше Зеленський викладав "записане інтерв’ю" за кермом "Тесли".
- Від дня вступу на посаду Зеленського минуло більше 150 днів.
- Це його перше велике спілкування з представниками ЗМІ на посаді президента.
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