Зеленский назвал ошибку Порошенко, которая "шокировала Европу"

Президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко пытается организовать новый майдан, потому что против разведения войск на Донбассе. И от этого европейские партнеры Украины в шоке.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте в Киеве в четверг

Прямая речь: "Ошибка Порошенко только в одном - ему кажется, что он может быть лидером нового майдана. И он готов (к нему), вы же видели заявление и самого Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских СМИ - они в шоке, потому что его риторика меняется, как и изменился его статус".

Детали: По словам Зеленского, Порошенко против разведения войск на Донбассе, а также против "формулы Штайнмайера", потому что она такое разведение предусматривает. И экс-президенту кажется, что по этому поводу он может собрать новый майдан.

Прямая речь: "Единственное, что он забывает, что он уже не президент. Даже не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит. На физическом уровне есть проблемы".

Больше деталей: По мнению Зеленского, для достижения своей цели Порошенко подстрекает людей, и своими СМИ, и своими действиями.

Президент заверил, что он не боится акций протеста, и если они начнутся, "кровопролитие не будет".

Прямая речь: "По поводу в целом майдана - я ничего этого не боюсь. В любой момент, если общество не захочет, чтобы я не был президентом, кровопролития не будет".

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.

В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на встречу с главой государства на рынке аккредитовано более 300 журналистов.

В Офисе президента еще летом обещали провести большую пресс-конференцию по результатам его 100 дней работы.

Зато "Квартал 95" записал с Зеленским фильм, в котором он общался о своем президентстве с бывшим коллегой, актером Станиславом Бокланом.

В фильме звучали комментарии бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко, а также руководства Офиса президента Андрея Ермака и Андрея Богдана, который как-то заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".

Еще раньше Зеленский выложил "записанное интервью" за рулем "Теслы".

Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней.

Это его первое большое общение с представителями СМИ на посту президента.

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