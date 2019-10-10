Зеленский назвал ошибку Порошенко, которая "шокировала Европу"

Президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко пытается организовать новый майдан, потому что против разведения войск на Донбассе. И от этого европейские партнеры Украины в шоке.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте в Киеве в четверг

Прямая речь: "Ошибка Порошенко только в одном - ему кажется, что он может быть лидером нового майдана. И он готов (к нему), вы же видели заявление и самого Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских СМИ - они в шоке, потому что его риторика меняется, как и изменился его статус".

Детали: По словам Зеленского, Порошенко против разведения войск на Донбассе, а также против "формулы Штайнмайера", потому что она такое разведение предусматривает. И экс-президенту кажется, что по этому поводу он может собрать новый майдан.

Прямая речь: "Единственное, что он забывает, что он уже не президент. Даже не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит. На физическом уровне есть проблемы".

Больше деталей: По мнению Зеленского, для достижения своей цели Порошенко подстрекает людей, и своими СМИ, и своими действиями.

Президент заверил, что он не боится акций протеста, и если они начнутся, "кровопролитие не будет".

Прямая речь: "По поводу в целом майдана - я ничего этого не боюсь. В любой момент, если общество не захочет, чтобы я не был президентом, кровопролития не будет".

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