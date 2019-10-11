Министра юстиции времен Януковича Лукаш вызвали на допрос

Генеральная прокуратура вызвала на допрос в качестве подозреваемой министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш. Ранее ее подозревали в хищении бюджетных средств и служебном подлоге.

Источник: Елена Лукаш в Facebook

Текст повестки: "Вызывается ... для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемого".

Реакция Лукаш: "Испытывая непреодолимое желание помочь ГПУ и ее новому руководству, сообщаю, что являться и говорить буду даже чаще чем вам бы хотелось…

На следственные действия можно вызывать по любым контактам. Даже тут в комментариях".

Детали: Допрос назначен на 17 октября в 14 часов.

Лукаш должна явиться к старшему следователю по особо важным делам.

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