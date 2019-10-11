Министра юстиции времен Януковича Лукаш вызвали на допрос

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Пятница, 11 октября 2019, 22:48

Генеральная прокуратура вызвала на допрос в качестве подозреваемой министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш. Ранее ее подозревали в хищении бюджетных средств и служебном подлоге.

Источник: Елена Лукаш в Facebook

Текст повестки: "Вызывается ... для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемого".

Реакция Лукаш: "Испытывая непреодолимое желание помочь ГПУ и ее новому руководству, сообщаю, что являться и говорить буду даже чаще чем вам бы хотелось…

На следственные действия можно вызывать по любым контактам. Даже тут в комментариях".

Детали: Допрос назначен на 17 октября в 14 часов.

Лукаш должна явиться к старшему следователю по особо важным делам.

Предыстория:

  • ГПУ расследовало уголовное производство по подозрению Лукаш и ее зама Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных ч.5 ст.191, а также ст. 366 Уголовного кодекса - служебный подлог. Речь шла о завладении средствами госбюджета на сумму 2,5 млн грн.
  • 5 октября 2016 года Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ сообщить Совету Европейского Союза об этом факте.
  • Вместе с тем, на то время замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.
  • В июле 2017 года ее вызвали на допрос в Генпрокуратуру по этому делу.
  • 27 июля 2017 года глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует замгенпрокурора Луценко Юрий Столярчук. По его словам, не было замечаний относительно недостаточности доказательств, и ему не указали на официальные причины неподписания подозрения.
  • 20 ноября 2017 года Луценко заявил о недостаточности доказательств в производстве по отношению Лукаш.
  • Горбатюк уверял, что исключение Лукаш из санкционного списка ЕС не повлияет на ход расследования.

Украинская правда

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Темы: Лукаш Генпрокуратура допрос


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