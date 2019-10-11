Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министра юстиции времен Януковича Лукаш вызвали на допрос

Пятница, 11 октября 2019, 22:48
Министра юстиции времен Януковича Лукаш вызвали на допрос

Генеральная прокуратура вызвала на допрос в качестве подозреваемой министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш. Ранее ее подозревали в хищении бюджетных средств и служебном подлоге.

Источник: Елена Лукаш в Facebook

Текст повестки: "Вызывается ... для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемого".

Реакция Лукаш: "Испытывая непреодолимое желание помочь ГПУ и ее новому руководству, сообщаю, что являться и говорить буду даже чаще чем вам бы хотелось…

На следственные действия можно вызывать по любым контактам. Даже тут в комментариях".

Детали: Допрос назначен на 17 октября в 14 часов.

Лукаш должна явиться к старшему следователю по особо важным делам.

Предыстория:

  • ГПУ расследовало уголовное производство по подозрению Лукаш и ее зама Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных ч.5 ст.191, а также ст. 366 Уголовного кодекса - служебный подлог. Речь шла о завладении средствами госбюджета на сумму 2,5 млн грн.
  • 5 октября 2016 года Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ сообщить Совету Европейского Союза об этом факте.
  • Вместе с тем, на то время замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.
  • В июле 2017 года ее вызвали на допрос в Генпрокуратуру по этому делу.
  • 27 июля 2017 года глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует замгенпрокурора Луценко Юрий Столярчук. По его словам, не было замечаний относительно недостаточности доказательств, и ему не указали на официальные причины неподписания подозрения.
  • 20 ноября 2017 года Луценко заявил о недостаточности доказательств в производстве по отношению Лукаш.
  • Горбатюк уверял, что исключение Лукаш из санкционного списка ЕС не повлияет на ход расследования.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашГенпрокуратурадопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Лукаш
Лукашенко рассказал, в каком случае будет просить у Путина ядерное оружие
Лукашенко, вероятно, принимает решение вступить в войну против Украины – ЦОС
Нацсовет снова оштрафовал "НАШ" и идет в суд. Теперь из-за эфиров с Лукаш
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: