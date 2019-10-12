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Новый обмен будет касаться трех групп людей – глава МИД

Суббота, 12 октября 2019, 13:33
Новый обмен будет касаться трех групп людей – глава МИД

Процесс нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ находится на завершающей стадии и предусматривает участие в обмене трех групп людей.

Источник: интервью министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко Радио Свобода

Прямая речь: "Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Среди них есть группы все, и даже еще одна группа тоже там. Скажем так, три группы людей, которых мы хотим обменять".

Детали: Так Пристайко ответил на вопрос, идет ли речь об обмене тех украинцев, которые удерживаются на Донбассе, или тех, кто находится на территории оккупированного Крыма или РФ.

"Я хочу сказать, что этот процесс находится в завершающей стадии. Но ни сколько людей, ни даты, извините, я не могу вам сказать", - отметил министр.

На вопрос, сигнализируют ли о приближении освобождения приговоры, которые выносились в последние дни как в Донецке и Луганске, так и на подконтрольной территории Украины, Пристайко ответил: "Это необходимая часть процесса".

Что было ранее: 3 октября Пристайко сообщал, что "на следующей неделе" возможен обмен удерживаемыми лицами.

Предыстория:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 
  • 7 сентября уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
  • В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев

Украинская правда

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Темы: ПристайкоРосcияполитзаключенныезаложники
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