Рябошапка назначил себе еще одного заместителя
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова на должность заместителя генпрокурора.
Источник: Генпрокуратура
Детали: Мамедов оставляет должность прокурора АРК, которую занимал с августа 2016 года.
Рябошапка подписал соответствующий приказ 18 октября.
Справка: Мамедов - кандидат юридических наук.
С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого зампрокурора.
2012-2013 работал в аппарате прокуратуры Киевской области, потом полгода в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры.
В июля 2014 года назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года - зампрокурора Одесской области.
С августа 2016 года - прокурор Автономной Республики Крым.
Напомним:
- 6 сентября Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Каська своим первым заместителем.
- Против Каська расследовалось уголовное производство по подозрению в мошенничестве с приватизацией служебной квартиры в Киеве, которое впоследствии было закрыто.
- 11 сентября Рябошапка назначил замгенпрокурора - главным военным прокурором экс-нардепа Виктора Чумака.
- 8 октября Рябошапка назначил заместителем генпрокурора Виктора Трепака.
- В 2016 году Виктор Трепак передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты "Партией регионов" наличных средств некоторым чиновникам ("черная бухгалтерия" ПР).