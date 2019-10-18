Рябошапка назначил себе еще одного заместителя

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Пятница, 18 октября 2019, 20:58

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова на должность заместителя генпрокурора.

Источник: Генпрокуратура

Детали: Мамедов оставляет должность прокурора АРК, которую занимал с августа 2016 года.

Рябошапка подписал соответствующий приказ 18 октября.

Справка: Мамедов - кандидат юридических наук.

С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого зампрокурора.

2012-2013 работал в аппарате прокуратуры Киевской области, потом полгода в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры.

В июля 2014 года назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года - зампрокурора Одесской области.

С августа 2016 года - прокурор Автономной Республики Крым.

Напомним:

  • 6 сентября Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Каська своим первым заместителем.
  • Против Каська расследовалось уголовное производство по подозрению в мошенничестве с приватизацией служебной квартиры в Киеве, которое впоследствии было закрыто.
  • 11 сентября Рябошапка назначил замгенпрокурора - главным военным прокурором экс-нардепа Виктора Чумака.
  • 8 октября Рябошапка назначил заместителем генпрокурора Виктора Трепака.
  • В 2016 году Виктор Трепак передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты "Партией регионов" наличных средств некоторым чиновникам ("черная бухгалтерия" ПР).

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Темы: Генпрокуратура Рябошапка


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