Рябошапка назначил себе еще одного заместителя

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова на должность заместителя генпрокурора.

Источник: Генпрокуратура

Детали: Мамедов оставляет должность прокурора АРК, которую занимал с августа 2016 года.

Рябошапка подписал соответствующий приказ 18 октября.

Справка: Мамедов - кандидат юридических наук.

С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого зампрокурора.

2012-2013 работал в аппарате прокуратуры Киевской области, потом полгода в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры.

В июля 2014 года назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года - зампрокурора Одесской области.

С августа 2016 года - прокурор Автономной Республики Крым.

Напомним: