Инспектор Госдепа проведет брифинг относительно Украины – СМИ

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Среда, 2 октября 2019, 03:06

Генеральный инспектор Государственного департамента США Стив Линк планирует провести срочный брифинг в Конгрессе США касательно Украины.

Источник: ABC

Детали: Что именно планируется вынести на брифинг неизвестно, однако по информации собеседников, речь идет о документах связанных с Украиной, полученных от юридического департамента Госдепа.

Ожидается, что Линк встретится с представителями Конгресса в безопасном месте на Капитолийском холме.

По информации ABC, необычный характер и время проведения брифинга - во время перерыва в Конгрессе - свидетельствуют о связи с недавними утверждениями касательно координации Госдепом взаимодействия между Рудольфом Джулиани, личным адвокатом президента США Дональда Трампа и украинскими чиновниками.

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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Предыстория:

  • В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • В США заговорили об импичменте Трампа.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставить его на должности генпрокурора.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.
  • Руди Джулиани как адвокат Трампа искал в Украине доказательства причастности украинских политиков к попыткам вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Украинская правда

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Темы: США Трамп импичмент Зеленский


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