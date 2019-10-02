Инспектор Госдепа проведет брифинг относительно Украины – СМИ

Генеральный инспектор Государственного департамента США Стив Линк планирует провести срочный брифинг в Конгрессе США касательно Украины.

Источник: ABC

Детали: Что именно планируется вынести на брифинг неизвестно, однако по информации собеседников, речь идет о документах связанных с Украиной, полученных от юридического департамента Госдепа.

Ожидается, что Линк встретится с представителями Конгресса в безопасном месте на Капитолийском холме.

По информации ABC, необычный характер и время проведения брифинга - во время перерыва в Конгрессе - свидетельствуют о связи с недавними утверждениями касательно координации Госдепом взаимодействия между Рудольфом Джулиани, личным адвокатом президента США Дональда Трампа и украинскими чиновниками.

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