Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Инспектор Госдепа проведет брифинг относительно Украины – СМИ

Среда, 2 октября 2019, 03:06

Генеральный инспектор Государственного департамента США Стив Линк планирует провести срочный брифинг в Конгрессе США касательно Украины.

Источник: ABC

Детали: Что именно планируется вынести на брифинг неизвестно, однако по информации собеседников, речь идет о документах связанных с Украиной, полученных от юридического департамента Госдепа.

Ожидается, что Линк встретится с представителями Конгресса в безопасном месте на Капитолийском холме.

По информации ABC, необычный характер и время проведения брифинга - во время перерыва в Конгрессе - свидетельствуют о связи с недавними утверждениями касательно координации Госдепом взаимодействия между Рудольфом Джулиани, личным адвокатом президента США Дональда Трампа и украинскими чиновниками.

Знать больше: ''Американские горки'' Луценко. Украину втянули в предвыборную войну. Документ

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Предыстория:

  • В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • В США заговорили об импичменте Трампа.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставить его на должности генпрокурора.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.
  • Руди Джулиани как адвокат Трампа искал в Украине доказательства причастности украинских политиков к попыткам вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Украинская правда
Темы: СШАТрампимпичментЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
США
Украина получила кассетные боеприпасы от США – Тарнавский
США не спешат продавать F-16 Турции
РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере – Лавров
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: