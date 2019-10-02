Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ

Генеральний інспектор Державного департаменту США Стів Лінк планує провести терміновий брифінг в Конгресі США щодо України.

Джерело: ABC

Деталі: Що саме планується винести на брифінг невідомо, проте за інформацією співрозмовників, мова йде про документи пов’язані із Україною, отримані від юридичного департаменту Держдепу.

Очікується, що Лінк зустрінеться з представниками Конгресу у безпечному місці на Капітолійському пагорбі.

За інформацією ABC, незвичний характер та час проведення брифінгу - під час перерви у Конгресі - свідчить про зв’язок із нещодавніми твердженнями щодо координації Держдепом взаємодії між Рудольфом Джуліані, особистим адвокатом президента США Дональда Трампа та українськими чиновниками.

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