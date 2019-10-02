Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ
Генеральний інспектор Державного департаменту США Стів Лінк планує провести терміновий брифінг в Конгресі США щодо України.
Джерело: ABC
Деталі: Що саме планується винести на брифінг невідомо, проте за інформацією співрозмовників, мова йде про документи пов’язані із Україною, отримані від юридичного департаменту Держдепу.
Очікується, що Лінк зустрінеться з представниками Конгресу у безпечному місці на Капітолійському пагорбі.
За інформацією ABC, незвичний характер та час проведення брифінгу - під час перерви у Конгресі - свідчить про зв’язок із нещодавніми твердженнями щодо координації Держдепом взаємодії між Рудольфом Джуліані, особистим адвокатом президента США Дональда Трампа та українськими чиновниками.
Знати більше: "Американські гірки" Луценка. Україну втягнули в передвиборну війну. Документ
Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
Передісторія:
- На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- У США заговорили про імпічмент Трампа.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
- Натомість Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- Руді Джуліані як адвокат Трампа шукав в Україні докази причетності українських політиків до спроб втручання в американські вибори в 2016 році.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua