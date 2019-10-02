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Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ

Середа, 2 жовтня 2019, 03:06

Генеральний інспектор Державного департаменту США Стів Лінк планує провести терміновий брифінг в Конгресі США щодо України. 

Джерело: ABC

Деталі: Що саме планується винести на брифінг невідомо, проте за інформацією співрозмовників, мова йде про документи пов’язані із Україною, отримані від юридичного департаменту Держдепу.

Очікується, що Лінк зустрінеться з представниками Конгресу у безпечному місці на Капітолійському пагорбі. 

За інформацією ABC, незвичний характер та час проведення брифінгу - під час перерви у Конгресі - свідчить про зв’язок із нещодавніми твердженнями щодо координації Держдепом взаємодії між Рудольфом Джуліані, особистим адвокатом президента США Дональда Трампа та українськими чиновниками. 

Знати більше: "Американські гірки" Луценка. Україну втягнули в передвиборну війну. Документ

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія:

  • На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • У США заговорили про імпічмент Трампа.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
  • Натомість Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • Руді Джуліані як адвокат Трампа шукав в Україні докази причетності українських політиків до спроб втручання в американські вибори в 2016 році.

Українська правда
Теми: СШАТрампімпічментЗеленський
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