60% украинцев не могут оценить "формулу Штайнмайера"

Две трети украинцев не смогли оценить инициативу мирного урегулирования войны на Донбассе, известную как "Формула Штайнмайера", 23% высказались против этой идеи, а 18% - поддерживают ее.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" в конце сентября.

Детали: Такие инициативы, как проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса при любых условиях, амнистия участников незаконных вооруженных формирований, предоставление права на создание отрядов народной милиции имеют относительно большую поддержку в восточных регионах страны и среди сторонников партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Зато введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента поддерживается больше жителями Запада и Центра.

Введение миротворцев ООН с российским контингентом не имеет подавляющей поддержки ни в одном из макрорегионов.

Опрос проводился 21-25 сентября среди населения Украины от 18 лет и старше. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Предыстория: