60% украинцев не могут оценить "формулу Штайнмайера"
Две трети украинцев не смогли оценить инициативу мирного урегулирования войны на Донбассе, известную как "Формула Штайнмайера", 23% высказались против этой идеи, а 18% - поддерживают ее.
Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" в конце сентября.
Детали: Такие инициативы, как проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса при любых условиях, амнистия участников незаконных вооруженных формирований, предоставление права на создание отрядов народной милиции имеют относительно большую поддержку в восточных регионах страны и среди сторонников партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Зато введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента поддерживается больше жителями Запада и Центра.
Введение миротворцев ООН с российским контингентом не имеет подавляющей поддержки ни в одном из макрорегионов.
Опрос проводился 21-25 сентября среди населения Украины от 18 лет и старше. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2000 респондентов.
Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
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Предыстория:
- 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
- Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.
- Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции". Они пришли на Банковую.
- Также участники митинга против имплементации "формулы Штайнмаера" собрались на Майдане Независимости. Ночью 2 октября они разошлись, но заявили, что планируют 2 октября собраться под стенами Верховной Рады и на Майдане.
- Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" раскритиковали согласование текста так называемой "формулы Штайнмайера" президентом Владимиром Зеленским.
- Они выдвигали требования созвать закрытое заседание парламента с участием Зеленского, или собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие.
- Также с критикой заявления Зеленского выступили экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный и экс-министр иностранных дел Павел Климкин.
- 3 октября партия "Слуга народа" заявила, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.