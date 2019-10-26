Мост в Днепре: Заместителя Филатова взяли под стражу

723 просмотра
Суббота, 26 октября 2019, 16:02

Михаил Лысенко - заммэра Днепра, директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета, подозреваемый в присвоении бюджетных средств при ремонте Нового моста, взят под стражу с возможностью внесения залога в более 600 тыс. грн.

Источник: пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области 

Детали: По данным прокуратуры, Лысенко задержан на основании постановления следственного судьи Дзержинского райсуда Кривого Рога.

По версии следствия, чиновник вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре.

Дело возбуждено по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.

Напомним, 

  • В сентябре прокуратура Днепропетровской области сообщила, что по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (29,5 млн грн.), Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск.
  • В мэрии Днепра сообщили, что Лысенко находится в плановом отпуске.
  • 9 октября Лысенко и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 миллиона гривен бюджетных средств на паспортизацию улиц.
  • 25 октября пограничная служба сообщила, что задержала в аэропорту мужчину 1977 года рождения, которого подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ст. 366 "Служебный подлог".
  • По данным источников УП в правоохранительных органах, задержанный -  заммэра Днепра Михаил Лысенко, который находился в розыске МВД.

Темы: Днепр Филатов дороги прокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Полицейский погиб в результате ДТП в Днепре, два человека травмированы 20 октября 2019, 11:59
Обстрел авто в Днепре: полиция задержала подозреваемого в убийстве 18 октября 2019, 09:41
В Днепре обстреляли автомобиль – водитель погиб 17 октября 2019, 20:55
Все новости
Главные новости
Мост в Днепре: Заместителя Филатова взяли под стражу
Зеленский в Золотом сказал, встретится ли с участниками "Нет капитуляции": Я же не лох какой-то
Кулеба: украинцы из диаспоры должны получить право двойного гражданства
Киевсовет отказался восстановить аренду под скандальной застройкой возле Софии Киевской
Все новости
Фотопроект

Если бы герои мультфильмов попали в современный мир

Фото

Дифтерия и столбняк. Симптомы, лечение, вакцина

подкаст

Высокая температура и ОРВИ у детей: главное – без паники

Поиск по сайту
Архив
Весь архів