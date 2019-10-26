Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мост в Днепре: Заместителя Филатова взяли под стражу

Суббота, 26 октября 2019, 16:02
Мост в Днепре: Заместителя Филатова взяли под стражу

Михаил Лысенко - заммэра Днепра, директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета, подозреваемый в присвоении бюджетных средств при ремонте Нового моста, взят под стражу с возможностью внесения залога в более 600 тыс. грн.

Источник: пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, "Наше місто"  

Детали: По данным прокуратуры, Лысенко задержан на основании постановления следственного судьи Дзержинского райсуда Кривого Рога.

По версии следствия, чиновник вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре.

Дело возбуждено по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.

Вместе с тем местное издание "Наше місто" со ссылкой на собственные источники сообщило, что информация о задержании Лысенко не подтвердилась: суд избрал чиновнику меру пресечения, освободив его под залог.

"С 28 октября Лысенко возвращается на работу в горсовет, где у него уже запланировано несколько встреч и совещаний", - отмечает "НМ".

Напомним, 

  • 7 сентября мэр Днепра Борис Филатов продемонстрировал новый мост, о котором он заключил пари с президентом.
  • 13 сентября в Днепровском городском совете правоохранители провели обыски, в производстве относительно вероятных злоупотреблений при реконструкции Центрального моста, сообщили о подозрении 7 лицам, среди них - заместителю мэра.
  • 14 сентября Зеленский заявил, что пари с мэром Днипра продолжается. Президент отметил, что видит определенные "разборки" между мэром города, Службой безопасности, учеными. Зеленский пообещал отправить в город комиссию – оценить уровень работ. 
  • Прокуратура Днепропетровской области начала проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре в рамках уголовного производства по ст. 191 УК.
  • Позже в деле по факту присвоения бюджетных средств (29,5 млн грн.), Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск. По делу о подозрении сообщено 7 лицам, двое фигурантов дела взяты под стражу.
  • В мэрии Днепра сообщили, что Лысенко находится в плановом отпуске.
  • 9 октября Лысенко и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 млн грн бюджетных средств на паспортизацию улиц.
  • 25 октября пограничная служба сообщила, что задержала в аэропорту мужчину 1977 года рождения, которого подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ст. 366 "Служебный подлог".
  • По данным источников УП в правоохранительных органах, задержанный -  заммэра Днепра Михаил Лысенко, который находился в розыске МВД.

Темы: ДнепрФилатовдорогипрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Днепр
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
СБУ задержала "правую руку" миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для "Калибров"
Последние новости
15:53
Минобороны думает присылать мужчинам за границу повестки "по электронке" – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
Все новости...
Реклама: