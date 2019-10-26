Мост в Днепре: Заместителя Филатова взяли под стражу

Михаил Лысенко - заммэра Днепра, директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета, подозреваемый в присвоении бюджетных средств при ремонте Нового моста, взят под стражу с возможностью внесения залога в более 600 тыс. грн.

Источник: пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

Детали: По данным прокуратуры, Лысенко задержан на основании постановления следственного судьи Дзержинского райсуда Кривого Рога.

По версии следствия, чиновник вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре.

Дело возбуждено по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.

Напомним,