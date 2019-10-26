Мост в Днепре: Заместителя Филатова взяли под стражу
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Суббота, 26 октября 2019, 16:02
Михаил Лысенко - заммэра Днепра, директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета, подозреваемый в присвоении бюджетных средств при ремонте Нового моста, взят под стражу с возможностью внесения залога в более 600 тыс. грн.
Источник: пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области
Детали: По данным прокуратуры, Лысенко задержан на основании постановления следственного судьи Дзержинского райсуда Кривого Рога.
По версии следствия, чиновник вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре.
Дело возбуждено по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.
Напомним,
- В сентябре прокуратура Днепропетровской области сообщила, что по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (29,5 млн грн.), Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск.
- В мэрии Днепра сообщили, что Лысенко находится в плановом отпуске.
- 9 октября Лысенко и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 миллиона гривен бюджетных средств на паспортизацию улиц.
- 25 октября пограничная служба сообщила, что задержала в аэропорту мужчину 1977 года рождения, которого подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ст. 366 "Служебный подлог".
- По данным источников УП в правоохранительных органах, задержанный - заммэра Днепра Михаил Лысенко, который находился в розыске МВД.
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