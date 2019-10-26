Міст у Дніпрі: Заступника Філатова взяли під варту

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Субота, 26 жовтня 2019, 16:02

Михайла Лисенка - заступника мера Дніпра, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, підозрюваного у привласненні бюджетних коштів під час ремонту Нового моста, взято під варту з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн.

Джерело: пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, "Наше місто

Деталі: За даними прокуратури, Лисенка затримано на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського райсуду м.Кривого Рогу. 

За версією слідства, чиновник разом з іншими посадовцями міської ради та підприємства-підрядника підозрюється у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі. 

Справу порушено за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України. 

Разом з тим місцеве видання "Наше місто" з посиланням на власні джерела повідомило, що інформація про затримання Лисенка не підтвердилася: суд обрав чиновнику запобіжний захід, звільнивши його під заставу.

"З 28 жовтня Лисенко повертається на роботу до міськради, де у нього вже заплановано кілька зустрічей і нарад", - зазначає "НМ". 

Нагадаємо, 

  • 7 вересня мер Дніпра Борис Філатов продемонстрував новий міст, про який він бився об заклад з президентом.  
  • 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці провели обшуки, у провадженні щодо ймовірних зловживань при реконструкції Центрального мосту, повідомили про підозру 7 особам, серед них - заступник мера.
  • 14 вересня Зеленський заявив, що парі з мером Дніпра триває та зазначив, що бачить певні "розбірки" між мером міста, Службою безпеки, науковцями. Зеленський пообіцяв відрядити в місто комісію – оцінити рівень робіт.
  • Прокуратура Дніпропетровської області почала перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі  в рамках кримінального провадження за ст. 191 КК.
  • Згодом у справі за фактом привласнення бюджетних коштів (29,5 млн грн.), Лисенка та інших чиновників міськради оголосили в розшук. У справі про підозру повідомлено 7 особам, двох фігурантів справи взято під варту.  
  • У мерії Дніпра повідомили, що Лисенко перебуває у плановій відпустці.
  • 9 жовтня Лисенку та ще двом посадовцям мерії повідомили про підозру в розтраті понад 16,8 млн грн бюджетних коштів на паспортизації вулиць.
  • 25 жовтня прикордонна служба повідомила, що затримала в аеропорту чоловіка 1977 року народження, якого підозрюють у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 191 КК "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та ст. 366 КК "Службове підроблення". 
  • За даними джерел УП в правоохоронних органах, затриманий в аеропорту - заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, який перебував у розшуку МВС.

Теми: Дніпро Філатов дороги прокуратура


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