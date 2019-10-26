Міст у Дніпрі: Заступника Філатова взяли під варту
Михайла Лисенка - заступника мера Дніпра, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, підозрюваного у привласненні бюджетних коштів під час ремонту Нового моста, взято під варту з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн.
Джерело: пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, "Наше місто"
Деталі: За даними прокуратури, Лисенка затримано на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського райсуду м.Кривого Рогу.
За версією слідства, чиновник разом з іншими посадовцями міської ради та підприємства-підрядника підозрюється у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі.
Справу порушено за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.
Разом з тим місцеве видання "Наше місто" з посиланням на власні джерела повідомило, що інформація про затримання Лисенка не підтвердилася: суд обрав чиновнику запобіжний захід, звільнивши його під заставу.
"З 28 жовтня Лисенко повертається на роботу до міськради, де у нього вже заплановано кілька зустрічей і нарад", - зазначає "НМ".
Нагадаємо,
- 7 вересня мер Дніпра Борис Філатов продемонстрував новий міст, про який він бився об заклад з президентом.
- 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці провели обшуки, у провадженні щодо ймовірних зловживань при реконструкції Центрального мосту, повідомили про підозру 7 особам, серед них - заступник мера.
- 14 вересня Зеленський заявив, що парі з мером Дніпра триває та зазначив, що бачить певні "розбірки" між мером міста, Службою безпеки, науковцями. Зеленський пообіцяв відрядити в місто комісію – оцінити рівень робіт.
- Прокуратура Дніпропетровської області почала перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі в рамках кримінального провадження за ст. 191 КК.
- Згодом у справі за фактом привласнення бюджетних коштів (29,5 млн грн.), Лисенка та інших чиновників міськради оголосили в розшук. У справі про підозру повідомлено 7 особам, двох фігурантів справи взято під варту.
- У мерії Дніпра повідомили, що Лисенко перебуває у плановій відпустці.
- 9 жовтня Лисенку та ще двом посадовцям мерії повідомили про підозру в розтраті понад 16,8 млн грн бюджетних коштів на паспортизації вулиць.
- 25 жовтня прикордонна служба повідомила, що затримала в аеропорту чоловіка 1977 року народження, якого підозрюють у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 191 КК "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та ст. 366 КК "Службове підроблення".
- За даними джерел УП в правоохоронних органах, затриманий в аеропорту - заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, який перебував у розшуку МВС.
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