Міст у Дніпрі: Заступника Філатова взяли під варту

Михайла Лисенка - заступника мера Дніпра, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, підозрюваного у привласненні бюджетних коштів під час ремонту Нового моста, взято під варту з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн.

Джерело: пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, "Наше місто"

Деталі: За даними прокуратури, Лисенка затримано на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського райсуду м.Кривого Рогу.

За версією слідства, чиновник разом з іншими посадовцями міської ради та підприємства-підрядника підозрюється у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі.

Справу порушено за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

Разом з тим місцеве видання "Наше місто" з посиланням на власні джерела повідомило, що інформація про затримання Лисенка не підтвердилася: суд обрав чиновнику запобіжний захід, звільнивши його під заставу.

"З 28 жовтня Лисенко повертається на роботу до міськради, де у нього вже заплановано кілька зустрічей і нарад", - зазначає "НМ".

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