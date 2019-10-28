Президент Владимир Зеленский и его советники большую часть лета пытались найти способ отказать президенту США Дональду Трампу в деле Байденов, не обидев его.

Об этом пишет московский корреспондент "The New Yorker" Джошуа Яффа, который встречался с самим Зеленским, говорил с людьми из его окружения и западными дипломатами.

Во время встречи с журналистом в августе Зеленский говорил о замороженной военной помощи США как о техническом вопросе, но отмечал, что "есть некоторые трудности".

"Это сложная история, которая началась очень давно… Большие империи всегда использовали небольшие страны в своих интересах. Но в этом политическом шахматном матче я не позволю Украине быть пешкой", – говорил украинский лидер.

Источники "The New Yorker" подтверждают, что еще в мае на совещании по энергетическим вопросам Зеленский был обеспокоен и обсуждал, как справиться с ожиданиями Трампа и его адвоката Руди Джулиани.

"Причиной встречи стало нежелание говорить "нет" президенту Соединенных Штатов, чья поддержка ему понадобится в отношении России, безопасности и МВФ", – сказал собеседник журналиста, знакомый с деталями встречи.

Джулиани в начале мая намеревался приехать в Киев, но отказался от этой идеи. Зато в конце того же месяца бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас, работавшие на него, появился в Киеве и хотели встречи с Зеленским. С ними встретился Сергей Шефир и дал понять, что пресс-служба не может говорить о встрече с Джулиани до инаугурации:

Большую часть лета Зеленский и его советники провели в поисках выхода из своего затруднительного положения, отмечает журналист.

"Западный дипломат в Киеве описал мне характер своих бесед с Администрацией Зеленского: "Украинцы спрашивали нас, есть ли человек, с которым мы можем поговорить в США. Они искали волшебное решение, человека, который может исправить это…", – пишет Яффа.

Один из советников Зеленского признался: "Мы старались не расстраивать Трампа, хотя знали, что не можем ответить на этот вопрос так, чтобы удовлетворить все стороны".

В начале августа Андрей Ермак и Руди Джулиани встречались в Мадриде. По словам Яффы, Джулиани вышел с той встречи, полагая, что Украина продолжит расследование в отношении Байдена и роли Украины в американских выборах 2016 года, в Ермак полагал, что он сделал лишь общие заверения в том, что команда Зеленского будет рассматривать ряд случаев как часть общей антикоррупционной повестки дня.

Позже в разговоре с корреспондентом "The New Yorker" советник Зеленского по политическим вопросам допускал, что взаимодействие с Джулиани было ошибкой, так как Украине стоило "остаться в стороне". Ермак говорил, что было бы логично организовать встречу между генпрокурорами США и Украины.

"В каком-то смысле Зеленский был спасен жалобой (американского) разоблачителя, которая, похоже, положила конец требованиям чиновников Трампа о проведении расследований", – считает Яффа.

Журналист также описывает личность Зеленского, а свой материал озаглавливает так: "Президент Украины, обещая новый стиль политики, чувствует вкус болота Трампа".