Радник Зеленського каже, що контакти з оточенням Трампа були помилкою

Президент Володимир Зеленський та його радники більшу частину літа намагалися знайти спосіб відмовити президенту США Дональду Трампу у справі Байденів, не образивши його.

Про це пише московський кореспондент "The New Yorker" Джошуа Яффа, який зустрічався з самим Зеленським, говорив із людьми з його оточення та західними дипломатами.

Під час зустрічі з журналістом у серпні Зеленський говорив про заморожену військову допомогу США як про технічне питання, але відзначав, що "є деякі труднощі".

"Це складна історія, яка почалася дуже давно... Великі імперії завжди використовували невеликі країни в своїх інтересах. Але в цьому політичному шаховому матчі я не дозволю Україні бути пішаком", – говорив український лідер.

Джерела "The New Yorker" підтверджують, що ще в травні на нараді з енергетичних питань Зеленський був стурбований і обговорював, як дати раду з очікуваннями Трампа та його адвоката Руді Джуліані.

"Причиною зустрічі стало небажання говорити "ні" президенту Сполучених Штатів, чия підтримка йому знадобиться відносно Росії, безпеки і МВФ", – сказав співрозмовник журналіста, ознайомлений із деталями зустрічі.

Джуліані на початку травня планував приїхати до Києва, але відмовився від цієї ідеї. Проте наприкінці того ж місяця бізнесмени Ігор Фруман та Лев Парнас, які працювали на нього, з'явилися в Києві і хотіли зустрічі з Зеленським. Із ними зустрівся Сергій Шефір та дав зрозуміти, що пресслужба не може говорити про зустріч із Джуліані до інавгурації:

Більшу частину літа Зеленський та його радники провели в пошуках виходу зі свого скрутного становища, зазначає журналіст.

"Західний дипломат у Києві описав мені характер своїх бесід із Адміністрацією Зеленського: "Українці запитували нас, чи є людина, з якою ми можемо поговорити в США. Вони шукали чарівне рішення, людину, який може виправити це...", – пише Яффа.

Один із радників Зеленського зізнався: "Ми намагалися не засмучувати Трампа, хоча знали, що не можемо відповісти на це питання так, щоб задовольнити всі сторони".

На початку серпня помічник президента України Андрій Єрмак та Руді Джуліані зустрічалися в Мадриді.

За словами Яффи, Джуліані вийшов із тієї зустрічі, вважаючи, що Україна продовжить розслідування щодо Байдена та ролі України в американських виборах 2016 року, в Єрмак вважав, що він зробив лише загальні запевнення в тому, що команда Зеленського розглядатиме низку випадків як частину загальної антикорупційного порядку денного.

Пізніше в розмові з кореспондентом "The New Yorker" радник Зеленського з політичних питань припускав, що взаємодія з неофіційними емісарами, такими як Джуліані, була помилкою, бо Україні варто було "залишитися осторонь".

Зеленський вирішив спробувати направити запити Трампа через офіційний судовий процес. Єрмак говорив, що було б найбільш логічно організувати зустріч між генеральними прокурорами США та України.

"В якомусь сенсі Зеленський був врятований скаргою викривача, яка, схоже, поклала кінець вимогам чиновників Трампа про проведення розслідувань", – вважає Яффа.

Журналіст також описує особистість Зеленського, а свій матеріал називає так: "Президент України, обіцяючи новий стиль політики, відчуває смак болота Трампа".

Прес-служба Андрія Єрмака заявила "Українській правді" про неправильне трактування статті "The New Yorker" у контексті заяви про те, що зустріч із Джуліані була помилкою, – мовляв, це говорив не Єрмак, а анонімний коментатор: "Це різні люди і різні цитати".

Джошуа Яффа підтвердив УП, що після Єрмака цитує неназваного політичного радника Зеленського.

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