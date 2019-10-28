Хищения в Днипре: зама Филатова выпустили под залог

Заместитель городского головы Днипра, которого подозревают в присвоении бюджетных средств на ремонте Нового моста, был освобожден из-под стражи под залог в 600 тысяч гривен.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Детали: В прокуратуре не обнародовали фамилии должностного лица, однако со ссылкой на собственные источники Радио Свобода сообщает, что это заместитель мэра Михаил Лысенко.

В мэрии Днипра сообщили, что чиновник сегодня вышел на работу.

Что было раньше: 26 окт Михаила Лысенко - заместитель мэра Днипра, директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днипровского городского совета, подозреваемый в присвоении бюджетных средств при ремонте Нового моста, был взят под стражу с возможностью внесения залога в более 600 тыс. грн.

Напомним: