Хищения в Днипре: зама Филатова выпустили под залог

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Понедельник, 28 октября 2019, 13:12

Заместитель городского головы Днипра, которого подозревают в присвоении бюджетных средств на ремонте Нового моста, был освобожден из-под стражи под залог в 600 тысяч гривен.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Детали: В прокуратуре не обнародовали фамилии должностного лица, однако со ссылкой на собственные источники Радио Свобода сообщает, что это заместитель мэра Михаил Лысенко.

В мэрии Днипра сообщили, что чиновник сегодня вышел на работу.

Что было раньше: 26 окт Михаила Лысенко - заместитель мэра Днипра, директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днипровского городского совета, подозреваемый в присвоении бюджетных средств при ремонте Нового моста, был взят под стражу с возможностью внесения залога в более 600 тыс. грн.

Напомним:

  • 7 сентября мэр Днепра Борис Филатов продемонстрировал новый мост, о котором он заключил пари с президентом.
  • 13 сентября в Днепровском городском совете правоохранители провели обыски,в производстве относительно вероятных злоупотреблений при реконструкции Центрального моста, сообщили о подозрении 7 лицам, среди них - заместителю мэра.
  • 14 сентября Зеленский заявил, что пари с мэром Днипра продолжается. Президент отметил, что видит определенные "разборки" между мэром города, Службой безопасности, учеными. Зеленский пообещал отправить в город комиссию – оценить уровень работ. 
  • Прокуратура Днепропетровской области начала проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре в рамках уголовного производства по ст. 191 УК.
  • Позже в деле по факту присвоения бюджетных средств (29,5 млн грн.), Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск. По делу о подозрении сообщено 7 лицам, двое фигурантов дела взяты под стражу.
  • В мэрии Днепра сообщили, что Лысенко находится в плановом отпуске.
  • 9 октября Лысенко и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 млн грнбюджетных средств на паспортизацию улиц.
  • 25 октября пограничная служба сообщила, что задержала в аэропорту мужчину 1977 года рождения, которого подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ст. 366 "Служебный подлог".
  • По данным источников УП в правоохранительных органах, задержанный -  заммэра Днепра Михаил Лысенко, который находился в розыске МВД.

Темы: Днепр суд Филатов дороги


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