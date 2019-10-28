Розкрадання в Дніпрі: заступника Філатова випустили під заставу

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Понеділок, 28 жовтня 2019, 13:12

Заступник міського голови Дніпра, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті Нового мосту, був звільнений з-під варти під заставу у 600 тисяч гривень.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Деталі: У прокуратурі не оприлюднювали прізвища посадовця, однак з посиланням на власні джерела Радіо Свобода повідомляє, що це заступник мера Михайло Лисенко.

У мерії Дніпра поінформували, що посадовець сьогодні вийшов на роботу.

Що було раніше: 26 жовтня Михайла Лисенка - заступника мера Дніпра, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, підозрюваного у привласненні бюджетних коштів під час ремонту Нового моста, було взято під варту з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн.

Нагадаємо:

  • 7 вересня мер Дніпра Борис Філатов продемонстрував новий міст, про який він бився об заклад з президентом.  
  • 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці провели обшуки, у провадженні щодо ймовірних зловживань при реконструкції Центрального мосту, повідомили про підозру 7 особам, серед них - заступник мера.
  • 14 вересня Зеленський заявив, що парі з мером Дніпра триває та зазначив, що бачить певні "розбірки" між мером міста, Службою безпеки, науковцями. Зеленський пообіцяв відрядити в місто комісію – оцінити рівень робіт.
  • Прокуратура Дніпропетровської області почала перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі  в рамках кримінального провадження за ст. 191 КК.
  • Згодом у справі за фактом привласнення бюджетних коштів (29,5 млн грн.), Лисенка та інших чиновників міськради оголосили в розшук.У справі про підозру повідомлено 7 особам, двох фігурантів справи взято під варту.  
  • У мерії Дніпра повідомили, що Лисенко перебуває у плановій відпустці.
  • 9 жовтня Лисенку та ще двом посадовцям мерії повідомили про підозру в розтраті понад 16,8 млн грн бюджетних коштів на паспортизації вулиць.
  • 25 жовтня прикордонна служба повідомила, що затримала в аеропорту чоловіка 1977 року народження, якого підозрюють у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 191 КК "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та ст. 366 КК "Службове підроблення". 
  • За даними джерел УП в правоохоронних органах, затриманий в аеропорту - заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, який перебував у розшуку МВС.

Теми: Дніпро суд Філатов дороги


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