Розкрадання в Дніпрі: заступника Філатова випустили під заставу

Заступник міського голови Дніпра, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті Нового мосту, був звільнений з-під варти під заставу у 600 тисяч гривень.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Деталі: У прокуратурі не оприлюднювали прізвища посадовця, однак з посиланням на власні джерела Радіо Свобода повідомляє, що це заступник мера Михайло Лисенко.

У мерії Дніпра поінформували, що посадовець сьогодні вийшов на роботу.

Що було раніше: 26 жовтня Михайла Лисенка - заступника мера Дніпра, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, підозрюваного у привласненні бюджетних коштів під час ремонту Нового моста, було взято під варту з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн.

Нагадаємо: