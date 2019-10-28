Розкрадання в Дніпрі: заступника Філатова випустили під заставу
Заступник міського голови Дніпра, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті Нового мосту, був звільнений з-під варти під заставу у 600 тисяч гривень.
Джерело: Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу прокуратури області.
Деталі: У прокуратурі не оприлюднювали прізвища посадовця, однак з посиланням на власні джерела Радіо Свобода повідомляє, що це заступник мера Михайло Лисенко.
У мерії Дніпра поінформували, що посадовець сьогодні вийшов на роботу.
Що було раніше: 26 жовтня Михайла Лисенка - заступника мера Дніпра, директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, підозрюваного у привласненні бюджетних коштів під час ремонту Нового моста, було взято під варту з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн.
Нагадаємо:
- 7 вересня мер Дніпра Борис Філатов продемонстрував новий міст, про який він бився об заклад з президентом.
- 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці провели обшуки, у провадженні щодо ймовірних зловживань при реконструкції Центрального мосту, повідомили про підозру 7 особам, серед них - заступник мера.
- 14 вересня Зеленський заявив, що парі з мером Дніпра триває та зазначив, що бачить певні "розбірки" між мером міста, Службою безпеки, науковцями. Зеленський пообіцяв відрядити в місто комісію – оцінити рівень робіт.
- Прокуратура Дніпропетровської області почала перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі в рамках кримінального провадження за ст. 191 КК.
- Згодом у справі за фактом привласнення бюджетних коштів (29,5 млн грн.), Лисенка та інших чиновників міськради оголосили в розшук.У справі про підозру повідомлено 7 особам, двох фігурантів справи взято під варту.
- У мерії Дніпра повідомили, що Лисенко перебуває у плановій відпустці.
- 9 жовтня Лисенку та ще двом посадовцям мерії повідомили про підозру в розтраті понад 16,8 млн грн бюджетних коштів на паспортизації вулиць.
- 25 жовтня прикордонна служба повідомила, що затримала в аеропорту чоловіка 1977 року народження, якого підозрюють у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 191 КК "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та ст. 366 КК "Службове підроблення".
- За даними джерел УП в правоохоронних органах, затриманий в аеропорту - заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, який перебував у розшуку МВС.