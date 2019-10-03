Дело экс-депутата передали в антикоррупционный суд
Шевченковский районный суд Киева передал дело бывшего народного депутата Николая Мартыненко в Высший антикоррупционный суд.
Источник: Центр противодействия коррупции.
Ранее Шевченковский районный суд Киева обратился в Апелляционный суд, который должен был обратиться в Верховный апелляционный, где должны были решить, передавать ли дело до Высшего антикоррупционного суда.
Однако столичный апелляционный суд не согласился с Шевченковским райсудом, что вопрос о передаче дела Мартыненко должен решать Верховный суд.
"В деле Мартыненко нет никакого спора о подсудности: ведь преступления, которые инкриминируются, совершались народным депутатом, а размер ущерба почти 700 млн грн. Именно поэтому она должна слушаться в Высшем антикоррупционном суде",- рассказал юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.
Он подчеркнул, что обращение в Верховный суд, это означает лишь "затягивание времени".
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Напомним:
- 20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по факту хищения средств ГП "ВостГОК" при закупке уранового концентрата.
По данным САП, с 2013 по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 миллиона долларов ущерба.
Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).
- 22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.
- 29 января 2018 года суд отказался продолжать возложенные на Мартыненкообязательства.
- 1 августа Апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции, которая вернула на доработку прокурорам дело экс-нардепа Николая Мартыненко.
- 22 октября в Шевченковском суде Киева состоялось первое заседание по существу по делу Мартыненко.
- Во время заседания 5 ноября детектив НАБУ пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля по запросу прокуратуры Чехии. Экс-нардеп отказался брать повестку и бросил ее на пол.
- Позже в НАБУ сообщили, что таки вручили Мартыненко вызов на допрос. Однако он сам заявил, что оснований являться на допрос нет.
- 19 ноября состоялось судебное заседание по делу Мартыненко и еще 5 человек, во время которого обвинение приобщало доказательства.
- Как сообщали активисты, общий объем собранных НАБУ и САП материалов составляет 207 томов, более 51 тысячи листов.
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