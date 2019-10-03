Дело экс-депутата передали в антикоррупционный суд

Шевченковский районный суд Киева передал дело бывшего народного депутата Николая Мартыненко в Высший антикоррупционный суд.

Источник: Центр противодействия коррупции.

Ранее Шевченковский районный суд Киева обратился в Апелляционный суд, который должен был обратиться в Верховный апелляционный, где должны были решить, передавать ли дело до Высшего антикоррупционного суда.

Однако столичный апелляционный суд не согласился с Шевченковским райсудом, что вопрос о передаче дела Мартыненко должен решать Верховный суд.

"В деле Мартыненко нет никакого спора о подсудности: ведь преступления, которые инкриминируются, совершались народным депутатом, а размер ущерба почти 700 млн грн. Именно поэтому она должна слушаться в Высшем антикоррупционном суде",- рассказал юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

Он подчеркнул, что обращение в Верховный суд, это означает лишь "затягивание времени".

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