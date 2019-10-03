Владельца "112 Украина" Козака допросили в СБУ и кое-что было неожиданностью

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Четверг, 3 октября 2019, 15:51

Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака, который является владельцем телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, допросили в Службе безопасности Украины.

Источник: Козак после допроса дал комментарий журналистам канала "112 Украина"

Прямая речь: "Сегодня меня допрашивали по трем статьям. Одна статья – это "терроризм", вторая – это "финансирование терроризма", а третья – "легализация средств, полученных преступным путем". Это для меня было сегодня новостью".

Детали: Никаких подозрений депутату не предъявляли.

Козак заявил, что все обвинения являются надуманными и никаких оснований для них нет.

По его утверждению, власть действует против оппозиции и его телеканалов: "Вчерашнее голосование в ВР свидетельствует, что партия власти "Слуга народа" вместе с президентом работает против оппозиции, против телеканалов, против партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", потому что вчера продолжили полномочия нелегитимного совета по вопросам телевидения и вещания".

По мнению Козака, такая скорость принятия решений объясняется необходимостью легитимизировать принятые Нацсоветом решения по телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZiK.

"Мы будем бороться все – я лично и все мы вместе с вами – однозначно правовым путем. За время независимости Украины не было таких случаев, чтобы закрывались телеканалы", – заявил он.

Козак считает действия Нацсовета и допрос в СБУ примером влияния на него как на владельца медиа: "Вопросы были заготовлены, следователям эти вопросы руководство написало".

По словам нардепа, СБУ вызвала его за намерения телеканала NewsOne провести телемост с российскими медиа.

Предыстория:

  • 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.
  • Телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина", обжалуют это решение в Окружном административном суде Киева.
  • Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания тем временем попросил суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.
  • Летом телеканал NewsOne намеревался провести телемост с российскими пропагандистскими ресурсами, но после скандала и обмена репликами президентов Украины и России отказался от этой идеи.

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Темы: ОПЗЖ СМИ медиа СБУ


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