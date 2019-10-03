Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп подтвердил, что хотел бы расследования Украиной действий Байдена

Четверг, 3 октября 2019, 19:35

Президент США Дональд Трамп публично призвал Китай и Украину провести расследование деятельности Джо и Хантера Байденов.

Об этом он заявил на специальной пресс-конференции на дворе Белого дома в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

"Китай должен начать расследование в отношении Байденов" - заявил Трамп.

"То, что произошло в Китае, почти так же плохо, как и то, что произошло с Украиной", - добавил он.

До четверга Трамп не призывал к расследованию этого вопроса.

Когда его спросили, просил ли он Китай рассмотреть дело Байдена, Трамп ответил: "Я этого не делал".

Несмотря на обвинения Трампа, не обнаружено никаких доказательств коррупции со стороны бывшего вице-президента или его сына.

Трамп заявил в четверг, что он по-прежнему хочет, чтобы Украина провела "серьезное расследование" по Джо и Хантеру Байденам.

"Я думаю, что если бы они были честны в этом, они начали бы серьезное расследование в отношении Байденов", - сказал он, добавив: "они должны расследовать действия Байденов".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.

Напомним, Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: