Трамп подтвердил, что хотел бы расследования Украиной действий Байдена

Президент США Дональд Трамп публично призвал Китай и Украину провести расследование деятельности Джо и Хантера Байденов.

Об этом он заявил на специальной пресс-конференции на дворе Белого дома в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

"Китай должен начать расследование в отношении Байденов" - заявил Трамп.

"То, что произошло в Китае, почти так же плохо, как и то, что произошло с Украиной", - добавил он.

До четверга Трамп не призывал к расследованию этого вопроса.

Когда его спросили, просил ли он Китай рассмотреть дело Байдена, Трамп ответил: "Я этого не делал".

Несмотря на обвинения Трампа, не обнаружено никаких доказательств коррупции со стороны бывшего вице-президента или его сына.

Трамп заявил в четверг, что он по-прежнему хочет, чтобы Украина провела "серьезное расследование" по Джо и Хантеру Байденам.

"Я думаю, что если бы они были честны в этом, они начали бы серьезное расследование в отношении Байденов", - сказал он, добавив: "они должны расследовать действия Байденов".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.

Напомним, Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына.

Европейская правда