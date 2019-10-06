В Португалии начались парламентские выборы

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Воскресенье, 6 октября 2019, 10:22

На парламентских выборах, которые 6 октября проходят в Португалии, ожидается, что левоцентристские социалисты сохранят власть и завоюют больше мест в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Если опросы оправдаются, премьер-министр Антонио Коста, лидер социалистов, победит на выборах, имея между 36,5% и 38,8% голосов, но ему, скорее всего, придется договариваться с другими партиями о поддержке для формирования большинства.

"Главный вопрос - будут ли у нас связаны руки", - сказал Коста во время митинга в пятницу. "Нам нужно иметь силы, чтобы гарантировать стабильность в течение четырех лет, а не быть краткосрочным правительством".

Когда социалисты взяли власть в 2015 году, Коста завоевал парламентскую поддержку двух ультралевых, евроскептических партий, Левого блока и коммунистов.

Однако через четыре года Коста исключил новое коалиционное правительство с ними, но может попытаться восстановить свой пакт с одной из партий или обоими.

Ожидается, что оппозиционные социал-демократы, которые в опросах получали менее 30%, потеряют места.

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Темы: Португалия


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