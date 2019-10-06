Премьер-лига. "Шахтер" на выезде победил "Днепр-1"

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Воскресенье, 6 октября 2019, 16:12

Донецкий "Шахтер" в матче 10 тура украинской Премьер-лиги на выезде одолел "Днепр-1" со счетом 2:0.

Поединок прошел в Днепре в воскресенье 6 октября.

"Горняки" забили быстрый гол уже на четвертой минуте матча. Тарас Степаненко навесил на дальнюю штангу, где Жуниор Мораес пробил головой, и мяч от стойки закатился в ворота хозяев поля - 1:0.

В дальнейшем "Шахтер" доминировал и имел не один момент, чтобы увеличить счет. У днепрян за весь матч можно вспомнить только один атаку на 18-й минуте встречи, когда удар Юрия Вакулки с метров 20-ти отразил Андрей Пятов. Дончане еще в первые 45-ть минут имели несколько возможностей пробить ворота "Днепра". Самый реальный момент был у Валерия Бондаря, который после розыгрыша стандарта с нескольких метров не попал в пустой угол ворот.

Во втором тайме на поле ничего не изменилось, только моментов у обоих ворот было мало. На 55-й минуте со штрафного классно пробил Алпан Патрик, и не менее прекрасно сыграл вратарь днепрян Валерий Юрчук, отбив мяч на угловой.

На 82-й минуте "Шахтер" забил второй гол. Тайсон в штрафной "Днепра-1" в окружении нескольких защитников пробил метров с девяти мимо Юрчука - 2:0.

Стоит добавить, что в стартовых десяти турах УПЛ "Шахтер" не потерял ни одного очка.

Николай Аврамчук, УП

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Темы: футбол


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