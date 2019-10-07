Руководитель сектора противодействия наркопреступности торговал наркотиками – ГБР
Следователи теруправления Государственного бюро расследований города Хмельницкий задержали на Житомирщине главу сектора противодействия наркопреступности, который подозревается в сбыте запрещенных веществ.
Источник: сайт ГБР
Детали: По информации правоохранителей, задержанный наладил схему распространения наркотиков на территории одного из районов Житомирской области.
Он продавал запрещенные вещества и сырье для дальнейшей реализации распространителям.
Сейчас мужчине огласили о подозрении. Ему инкриминируют незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.