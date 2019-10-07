Руководитель сектора противодействия наркопреступности торговал наркотиками – ГБР

Следователи теруправления Государственного бюро расследований города Хмельницкий задержали на Житомирщине главу сектора противодействия наркопреступности, который подозревается в сбыте запрещенных веществ.

Источник: сайт ГБР

Детали: По информации правоохранителей, задержанный наладил схему распространения наркотиков на территории одного из районов Житомирской области.

Он продавал запрещенные вещества и сырье для дальнейшей реализации распространителям.

Сейчас мужчине огласили о подозрении. Ему инкриминируют незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Следователи хмельницкого теруправления Государственного бюро расследований задержали на Житомирщине главу сектора противодействия наркопреступности, который подозревается в сбыте запрещенных веществ.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.