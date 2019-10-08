Сутки на Донбассе: боевики 27 раз открывали огонь
Вторник, 8 октября 2019, 07:14
7 октября противник 27 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.
Источник: Facebook-страница командование ООС
Детали: Наемники применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие: минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие
Противник вел огонь в районе участка разведения сил в районе Золотого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Также боевики осуществляли обстрелы вблизи Чермалыка, Песков, Опытного, Водяного, Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Пищевика, Новолуганского, Травневого, Попасной и других населенных пунктов.
Напомним:
- 6 октября боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный погиб, еще один получил ранение.
Украинская правда