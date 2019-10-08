Сутки на Донбассе: боевики 27 раз открывали огонь

7 октября противник 27 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Источник: Facebook-страница командование ООС

Детали: Наемники применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие: минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие

Противник вел огонь в районе участка разведения сил в районе Золотого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также боевики осуществляли обстрелы вблизи Чермалыка, Песков, Опытного, Водяного, Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Пищевика, Новолуганского, Травневого, Попасной и других населенных пунктов.

Напомним: