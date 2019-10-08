Застройщик Ваврыш прокомментировал свои заморские путешествия с Богданом

Бывший чиновник КГГА бизнесмен-застройщик Андрей Ваврыш, которого дважды фиксировали в совместных зарубежных поездках вместе с главой офиса президента Андреем Богданом, заверил, что они с главой ОП друзья и эта дружба никак не влияет на бизнес Вавриша.

Источник: "Громадське"

Ваврыш о поездке в компании Богдана в Турцию: "Ездили просто с детьми. Был такой фототур, ребята организовывали - группа, которая ездила фотографировать лучшие места. И мы просто поняли, что надо к кому-то присоединиться, потому что самым такие вещи организовывать сложно. И кстати, я вам советую - дешево, недорого, довольно интересно...

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