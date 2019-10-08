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Застройщик Ваврыш прокомментировал свои заморские путешествия с Богданом

Вторник, 8 октября 2019, 13:05

Бывший чиновник КГГА бизнесмен-застройщик Андрей Ваврыш, которого дважды фиксировали в совместных зарубежных поездках вместе с главой офиса президента Андреем Богданом, заверил, что они с главой ОП друзья и эта дружба никак не влияет на бизнес Вавриша.

Источник: "Громадське"

Ваврыш о поездке в компании Богдана в Турцию: "Ездили просто с детьми. Был такой фототур, ребята организовывали - группа, которая ездила фотографировать лучшие места. И мы просто поняли, что надо к кому-то присоединиться, потому что самым такие вещи организовывать сложно. И кстати, я вам советую - дешево, недорого, довольно интересно".

О дружбе с Богданом: "Мы знакомы почти 10 лет. Познакомились где-то в неформальной обстановке. Дружим просто, и все... А что я могу с этим сделать? Это мне накладывает определенную ответственность. Я понимаю, что я не могу быть касательным ко многим вещей, которые раньше мог себе позволить".

Детали: Журналисты встретили Ваврыша на открытии Латвийского сквера, который открывал мэр города Виталий Кличко 7 октября. В 2015 году Кличко уволил Ваврыша с КГГА.

Ваврыша называют одним из "смотрящих" в Киеве. Журналистам он сказал, что просто занимается девелоперским бизнесом, а любой объект и так вмешивается в "городскую ткань".

По его словам, с Кличко его связывает только то, что "он мэр города, в котором он живет".

Также Ваврыш заверил, что не знает, влияет ли на процессы в Киеве народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Столар.

 

Что было раньше: в июле Кличко заявлял, что Богдан пытался подчинить его "своим людям" - гендиректору компании "SAGA Development" Андрею Ваврышу, или гендиректору холдинга "1+1 Media" Александру Ткаченко.

Ваврыш один из крупнейших застройщиков в столице, основатель и руководитель компании "Сага Девелопмент", участник застройки Рыбальского полуострова.

В августе Богдан и "куратор от Зеленского" Ваврыш провели три дня и День Независимости в частности во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко и Анны Огренчук. Гости отдыхали на частной яхте.

А в начале октября их вместе заметили в аэропорту Турции.

Предыстория:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался, а новое правительство увольнение Кличко согласовало.
  • Уволить Кличко должны решением президента, однако Владимир Зеленский соответствующего указа не выдавал.
  • По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1 +1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
  • Ткаченко уже подал декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

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Темы: ВаврышБогданОфис президентаКиев
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