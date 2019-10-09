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Маршрутка въехала в грузовик в Запорожье, один человек погиб, 8 – в больнице

Среда, 9 октября 2019, 17:20

В Запорожье в результате столкновения грузовика и маршрутного такси, погибла одна женщина, 8 человек госпитализированы.

Источник: пресс-служба полиции Запорожской области

Дословно: "9 октября около 14:20 на улице Истомина в городе Запорожье произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля. По предварительным данным в результате аварии погибла пассажирка маршрутного такси, 8 человек госпитализированы в больницу, из них 2 несовершеннолетних".

 

Детали: В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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Темы: ДТПЗапорожьеполиция
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