Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

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Среда, 9 октября 2019, 19:53

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялась уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. 

Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров – наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!" - отметил он.

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Напомним:

  • Предыдущая беседа лидеров состоялась 28 августа.
  • Меркель на днях заявила, что предпосылки для саммита "нормандской четверки" созданы и он состоится в Париже.
  • Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.

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Темы: Зеленский Меркель


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