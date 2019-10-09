Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
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Среда, 9 октября 2019, 19:53
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Только что состоялась уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель.
Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров – наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!" - отметил он.
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Напомним:
- Предыдущая беседа лидеров состоялась 28 августа.
- Меркель на днях заявила, что предпосылки для саммита "нормандской четверки" созданы и он состоится в Париже.
- Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.
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