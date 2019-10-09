Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялась уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель.

Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров – наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!" - отметил он.

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Напомним: