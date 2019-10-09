Судья Антикорсуда объяснила, почему Микитась не арестован

Судья-спикер Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко объяснила, почему суд не удовлетворил ходатайство об аресте и залог в 300 млн грн в отношении экс-нардепа Максима Микитася, подозреваемого по делу о квартирах для Нацгвардии.

Источник: "Судебный репортер"

Детали: Досудебное расследование длилось год. Первые подозрения должностным лицам ООО "Укрбуд Девелопмент" были объявлены в мае 2019 года.

С мая Микитась неоднократно находился за границей и всегда возвращался в Украину. При этом семью не вывозил, активы за границу не перевел.

По мнению судьи, это указывает на его намерение оставаться в Украине. От суда он также не скрывался.

Залог в 300 млн гривен признан судьей "непомерным" и таким, что не соответствует доказанным рискам.

Кроме того, размер залога не соответствует сумме возможного вреда, положенного в основу подозрения.

Судья отмечает, что компания не получала реальных средств, а земельный участок под дом для военнослужащих не перешел в собственность компании или подозреваемого.

Комментарий Михайленко: "Учитывая имущественное положение подозреваемого и возможность существования невысокой степени рисков, следственный судья пришел к выводу, что залог в размере 5,5 млн гривен сможет обеспечить надлежащее выполнение подозреваемым своих процессуальных обязанностей, а следовательно и действенность уголовного производства".

Что было раньше: Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об аресте с возможностью внесения 300 млн грн залога для Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога на сумму 5,5 млн грн.

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