Судья Антикорсуда объяснила, почему Микитась не арестован
Судья-спикер Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко объяснила, почему суд не удовлетворил ходатайство об аресте и залог в 300 млн грн в отношении экс-нардепа Максима Микитася, подозреваемого по делу о квартирах для Нацгвардии.
Источник: "Судебный репортер"
Детали: Досудебное расследование длилось год. Первые подозрения должностным лицам ООО "Укрбуд Девелопмент" были объявлены в мае 2019 года.
С мая Микитась неоднократно находился за границей и всегда возвращался в Украину. При этом семью не вывозил, активы за границу не перевел.
По мнению судьи, это указывает на его намерение оставаться в Украине. От суда он также не скрывался.
Залог в 300 млн гривен признан судьей "непомерным" и таким, что не соответствует доказанным рискам.
Кроме того, размер залога не соответствует сумме возможного вреда, положенного в основу подозрения.
Судья отмечает, что компания не получала реальных средств, а земельный участок под дом для военнослужащих не перешел в собственность компании или подозреваемого.
Комментарий Михайленко: "Учитывая имущественное положение подозреваемого и возможность существования невысокой степени рисков, следственный судья пришел к выводу, что залог в размере 5,5 млн гривен сможет обеспечить надлежащее выполнение подозреваемым своих процессуальных обязанностей, а следовательно и действенность уголовного производства".
Что было раньше: Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об аресте с возможностью внесения 300 млн грн залога для Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога на сумму 5,5 млн грн.
Предыстория:
- В 2000-х Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.
- В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
- В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который тем же застройщиком строился на окраине, возле станции метро "Красный хутор".
- Досудебное расследование установило, что стоимость этих квартир на 81,6 млн грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.
- Задержали генерала-полковника Юрия Аллерова, гендиректора компании-застройщика Олега Майбороду и оценщика Алису Гринчук в мае 2019 года, когда Аллерова уже сняли с должности. Их подозревают в присвоении 81 635 448 грн.
- Майбороду суд отпустил под залог в 2 млн грн, Гринчук избрана мера пресечения в виде 1,5 млн грн залога.
- Аллерову 17 мая присудили содержание под стражей до 12 июля с залогом в 4,8 млн грн. 20 мая он вышел из-под стражи.
- 23 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меры пресечения подозреваемым.