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В Киеве стреляли по скоростному трамваю – Киевпастранс

Пятница, 1 ноября 2019, 08:32
В Киеве стреляли по скоростному трамваю – Киевпастранс

Вечером 31 октября неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая в Киеве.

Источник: пост гендиректора КП "Киевпастранс" Дмитрия Левченко в Facebook

Прямая речь: "23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом – были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта. Случаем уже занимаются правоохранители". 

 
Фото с Facebook Левченко 

Детали: По словам Левченко, пострадал новый трамвай. Других деталей он не сообщил, но опубликовал фото поврежденного стекла. 

 
Фото с Facebook Левченко 

В комментариях сообщают, что стреляли якобы из пневматического оружия.

Украинская правда по этому поводу обратилась в полицию Киева.

Позже в полиции сообщили, что ЧП произошло на улице Симиренко. По данному факту открыли производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК и разыскивают злоумышленников.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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