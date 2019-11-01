Вечером 31 октября неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая в Киеве.

Источник: пост гендиректора КП "Киевпастранс" Дмитрия Левченко в Facebook

Прямая речь: "23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом – были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта. Случаем уже занимаются правоохранители".

Фото с Facebook Левченко

Детали: По словам Левченко, пострадал новый трамвай. Других деталей он не сообщил, но опубликовал фото поврежденного стекла.

Фото с Facebook Левченко

В комментариях сообщают, что стреляли якобы из пневматического оружия.

Украинская правда по этому поводу обратилась в полицию Киева.

Позже в полиции сообщили, что ЧП произошло на улице Симиренко. По данному факту открыли производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК и разыскивают злоумышленников.