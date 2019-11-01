В Киеве стреляли по скоростному трамваю

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Пятница, 1 ноября 2019, 09:32

Вечером 31 октября неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая в Киеве.

Источник: пост гендиректора КП "Киевпастранс" Дмитрия Левченко в Facebook

Прямая речь: "23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом – были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта. Случаем уже занимаются правоохранители". 

 
Фото с Facebook Левченко 

Детали: По словам Левченко, пострадал новый трамвай. Других деталей он не сообщил, но опубликовал фото поврежденного стекла. 

 
Фото с Facebook Левченко 

Украинская правда по этому поводу обратилась в полицию Киева.

Украинская правда
Темы: Киев


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