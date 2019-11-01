Три фракции просят выбросить Яременко с кресла главы комитета Верховной Рады

Политические фракции "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" призвали уволить нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам международных связей.

Источник: выступление от имени трех фракций народного депутата Сергея Рахманина на заседании 1 ноября

Прямая речь: "Авторитету Верховной Рады, как высшем представительского коллегиального органа, нанесен серьезный ущерб. С нашей точки зрения, поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности его вчерашнее выступление, которое, с нашей точки зрения, содержало элементы оскорбления в адрес целого законодательного органа и заявления, которые можно трактовать как угрозы журналистам, неприемлемы и недопутимимы.

Поэтому общая точка зрения трех фракций поставить перед Верховной Радой вопрос о целесообразности пребывания господина Яременко на посту главы такого важного и чувствительного комитета как комитет по вопросам международных связей.

Мы считаем, что депутатский корпус, руководство Верховной Рады по достоинству оценят поведение нашего коллеги и сделают необходимые выводы".

Что было раньше: 31 октября Яременко в парламенте напомнил журналистам, которые накануне опубликовали его личную переписку с проститутками, об уголовной ответственности: "Обнародование переписки является уголовным преступлением и тот, кто сделал это оттуда (показывает на ложу журналистов - УП), заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю, я просто напоминаю о законе и морали, который для всех один".

Нардеп добавил, что извиняется перед всеми, кто этого заслуживает, и попросил его не судить.

Предыстория: