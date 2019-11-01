Три фракции просят выбросить Яременко с кресла главы комитета Верховной Рады
Политические фракции "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" призвали уволить нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам международных связей.
Источник: выступление от имени трех фракций народного депутата Сергея Рахманина на заседании 1 ноября
Прямая речь: "Авторитету Верховной Рады, как высшем представительского коллегиального органа, нанесен серьезный ущерб. С нашей точки зрения, поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности его вчерашнее выступление, которое, с нашей точки зрения, содержало элементы оскорбления в адрес целого законодательного органа и заявления, которые можно трактовать как угрозы журналистам, неприемлемы и недопутимимы.
Поэтому общая точка зрения трех фракций поставить перед Верховной Радой вопрос о целесообразности пребывания господина Яременко на посту главы такого важного и чувствительного комитета как комитет по вопросам международных связей.
Мы считаем, что депутатский корпус, руководство Верховной Рады по достоинству оценят поведение нашего коллеги и сделают необходимые выводы".
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Предыстория:
- 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
- Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов: "После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".
- Впоследствии он удалил запись на странице-Facebook и попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком: "от жены и детей во фракцию и президента".
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