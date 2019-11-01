Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Три фракции просят выбросить Яременко с кресла главы комитета Верховной Рады

Пятница, 1 ноября 2019, 13:13

Политические фракции "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" призвали уволить нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам международных связей.

Источник: выступление от имени трех фракций народного депутата Сергея Рахманина на заседании 1 ноября

Прямая речь: "Авторитету Верховной Рады, как высшем представительского коллегиального органа, нанесен серьезный ущерб. С нашей точки зрения, поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности его вчерашнее выступление, которое, с нашей точки зрения, содержало элементы оскорбления в адрес целого законодательного органа и заявления, которые можно трактовать как угрозы журналистам, неприемлемы и недопутимимы.

Поэтому общая точка зрения трех фракций поставить перед Верховной Радой вопрос о целесообразности пребывания господина Яременко на посту главы такого важного и чувствительного комитета как комитет по вопросам международных связей.

Мы считаем, что депутатский корпус, руководство Верховной Рады по достоинству оценят поведение нашего коллеги и сделают необходимые выводы".

Что было раньше: 31 октября Яременко в парламенте напомнил журналистам, которые накануне опубликовали его личную переписку с проститутками, об уголовной ответственности: "Обнародование переписки является уголовным преступлением и тот, кто сделал это оттуда (показывает на ложу журналистов - УП), заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю, я просто напоминаю о законе и морали, который для всех один".

Нардеп добавил, что извиняется перед всеми, кто этого заслуживает, и попросил его не судить.

Предыстория: 

  • 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
  • Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов: "После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".
  • Впоследствии он удалил запись на странице-Facebook и попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком: "от жены и детей во фракцию и президента".

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаскандалСлуга народаГолосЕвропейская солидарность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: