Разведка посчитала потери среди боевиков за месяц

Разведка Объединенных сил на Донбассе сообщила, что потери пророссийских боевиков в течение октября составили 96 человек.

Источник: пресс-центр Объединенных сил

Дословно: "По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек.

Из них безвозвратных - 33 человека".

Что было ранее: 1 ноября вечером штаб заявил о завершении зеркального разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

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