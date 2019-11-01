Разведка посчитала потери среди боевиков за месяц

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Пятница, 1 ноября 2019, 21:05

Разведка Объединенных сил на Донбассе сообщила, что потери пророссийских боевиков в течение октября составили 96 человек.

Источник: пресс-центр Объединенных сил

Дословно: "По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек.

Из них безвозвратных - 33 человека".

Что было ранее: 1 ноября вечером штаб заявил о завершении зеркального разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Узнать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведение войск закончить войну на Донбассе

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС


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