Компания с орбиты девелопера Андрея Вавриша, которого СМИ называют "куратором от Зеленского", несмотря на нарушения и отсутствие ключевых документов, получила разрешение строить высотку на улице Ольшанской, 2-6 на столичном Печерске.

Источник: программа "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Детали: Этот оползнеопасный участок в свое время пытались застроить скандальный Анатолий Вайцеховский, подозреваемый в аферах с жильем, и известный экс-руководитель "Укрстроя" и экс-нардеп Максим Микитась, который летал вместе с мэром Киева Виталием Кличко на одном чартерном самолете и которому в октябре сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен.

Однако через суд, решения Киевсовета и протесты местных жителей построить высотки на Ольшанской никто из них не смог.

В августе компания "МК 8", руководителем которой является работник Вавриша, взяла участок площадью 2,3 га на Ольшанской, 2-6 в субаренду. А уже в начале сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала этой компании разрешение на начало строительства первой очереди жилого комплекса с офисами, торговыми, спортивно-оздоровительными комплексами и паркингом.

Как отметил эксперт Георгий Могильный, среди представленных в ГАСИ материалов, нет ключевых документов. В частности, отсутствует основной проект строительства, который объяснил бы, где и как будут строить, в части документов увеличена реальная площадь арендованного участка до 23 га и нарушен Генплан Киева, потому что, согласно Генплану, на этом месте разрешено строить не более 8 этажей.

Несмотря на это в первой очереди строительства запланировано дом на две секции: первая на 16, вторая – на 24 этажа.

Издание отмечает, что нынешний руководитель компании "МК 8" Сергей Софиев является работником Андрея Вавриша, а руководителем компании, которая числится учредителем "МК 8", является Дмитрий Овсий – юрист и партнер Вавриша.

В июле руководителем фирмы "МК 8" был Вадим Струневич, который ушел в нардепы от "Слуги народа", а потому был вынужден покинуть пост руководителя компании-застройщика.

Ваврыш подтвердил, что застройка Ольшанской – его проект, и что у него "серьезные планы".