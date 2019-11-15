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Россия вернет захваченные корабли до "нормандской встречи" – росСМИ

Пятница, 15 ноября 2019, 19:44

Россия вернет Украине военные корабли, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, до встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

Источник: "Коммерсантъ"

Детали: Возврат произойдет в море, а не в порту. "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" будут доставлены тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку. Там их должны будут встретить три украинских буксира.

По данным росСМИ, возврат до встречи нормандской четверки – "принципиальное решение" властей РФ.

Также сообщается, что личное оружие украинских моряков, рации, документы, которые находились на судах в момент их захвата в Керченском проливе,  останутся в России в качестве вещдоков в уголовном деле.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Вадим Пристайко также сообщал, что украинские военные корабли вернут из плена в ближайшее время.

По его словам, Украина ждет, когда Россия "назовет точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем их забрать".

15 ноября стало известно, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря 2019 года в Париже.

Предыстория:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков получили ранения.
  • 24-м пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

Читайте также: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

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Темы: РосcияКерченский пролив
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