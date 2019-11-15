Россия вернет захваченные корабли до "нормандской встречи" – росСМИ

Россия вернет Украине военные корабли, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, до встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

Источник: "Коммерсантъ"

Детали: Возврат произойдет в море, а не в порту. "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" будут доставлены тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку. Там их должны будут встретить три украинских буксира.

По данным росСМИ, возврат до встречи нормандской четверки – "принципиальное решение" властей РФ.

Также сообщается, что личное оружие украинских моряков, рации, документы, которые находились на судах в момент их захвата в Керченском проливе, останутся в России в качестве вещдоков в уголовном деле.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Вадим Пристайко также сообщал, что украинские военные корабли вернут из плена в ближайшее время.

По его словам, Украина ждет, когда Россия "назовет точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем их забрать".

15 ноября стало известно, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится 9 декабря 2019 года в Париже.

Предыстория: