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ФСБ исключила захваченные суда из вещдоков по делу украинских моряков - росСМИ

Воскресенье, 17 ноября 2019, 13:37
ФСБ исключила захваченные суда из вещдоков по делу украинских моряков - росСМИ

Следователи ФСБ России исключили захваченные украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу ранее захваченных в Керченском проливе и освобожденных украинских моряков до его рассмотрения в российском суде.

Источник: российский ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, адвокат украинских моряков Николай Полозов в Facebook

Детали: По данным источника, украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков. 

В свою очередь Полозов заявил, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года вынес "приказ о применении обеспечительных мер" и обязанл РФ "незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны-Капу".

Дословно: "В начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения и они смогли вернуться в Украину. Таким образом подпункт 1(b) приказа трибунала российскими властями был выполнен. То же касается подпункта 1 (a) о возвращении кораблей. Прямо сейчас корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу" выводят из Керчи. После их передачи Украине РФ  сможет предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа".

Детали: Относительно третьего пункта приказа, по словам Полозова, производство по уголовному делу в РФ о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей, "и безусловно осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву".

"После возвращения в Украину захваченных моряков и их кораблей, естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков", - подытожил Полозов. 

Напомним, 

  • Ранее 17 ноября издание "Крым.Реалии" сообщило, что захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории Керчи.
  • При этом украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, где они, предположительно, заберут захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводят их в украинский порт. 

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  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков получили ранения.
  • 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

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Темы: РосcияКерченский проливморякипленные
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