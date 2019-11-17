ФСБ исключила захваченные суда из вещдоков по делу украинских моряков - росСМИ

Следователи ФСБ России исключили захваченные украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу ранее захваченных в Керченском проливе и освобожденных украинских моряков до его рассмотрения в российском суде.

Источник: российский ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, адвокат украинских моряков Николай Полозов в Facebook

Детали: По данным источника, украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков.

В свою очередь Полозов заявил, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года вынес "приказ о применении обеспечительных мер" и обязанл РФ "незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны-Капу".

Дословно: "В начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения и они смогли вернуться в Украину. Таким образом подпункт 1(b) приказа трибунала российскими властями был выполнен. То же касается подпункта 1 (a) о возвращении кораблей. Прямо сейчас корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу" выводят из Керчи. После их передачи Украине РФ сможет предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа".

Детали: Относительно третьего пункта приказа, по словам Полозова, производство по уголовному делу в РФ о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей, "и безусловно осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву".

"После возвращения в Украину захваченных моряков и их кораблей, естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков", - подытожил Полозов.

Напомним,

Ранее 17 ноября издание "Крым.Реалии" сообщило, что захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории Керчи.

При этом украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, где они, предположительно, заберут захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводят их в украинский порт.

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