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Захваченные украинские катера выводят из оккупированной Керчи - СМИ

Воскресенье, 17 ноября 2019, 10:44
Захваченные украинские катера выводят из оккупированной Керчи - СМИ

Захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории "Генмола" в Керчи.

Источник: "Крым.Реалии

Детали: 17 ноября катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

Местность на подступах к территории воинской части, где находились украинские катера, перекрыта, дежурят российские полицейские и люди в штатском. 

Вместе с тем, согласно международной базе отслеживания судов МarineТraffic, украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма. Предположительно, буксиры заберут захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводят их в украинский порт.

 
 
 
фото - "Крым. Реалии"
 

Украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма.

Напомним,

  • 16 ноября помощник президента Украины Андрей Ермак заявил в комментарии NV.ua, что процесс возвращения захваченных Россией украинских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" находится на завершающем этапе.
  • Ранее российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщило, что "принято принципиальное решение вернуть эти суда", и что стороны согласовывают дату и точное время передачи этих кораблей.
  • По данным СМИ, "проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко также сообщал, что украинские военные корабли вернут из плена в ближайшее время. По его словам, Украина ждет, когда Россия "назовет точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем их забрать".
  • В свою очередь в российском МИД заявили, что не связывают передачу Украине кораблей, захваченных в Керченском проливе, с предстоящим саммитом в "нормандском формате".

Читайте также: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков получили ранения.
  • 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

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Темы: РосcияКрымКерченский пролив
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