В МИД РФ заявили, что никогда не отрицали возможность вернуть корабли

В МИД РФ заявили, что никогда не отрицали возможности возвращения Украине захваченных возле Керченского пролива судов.

Источник: МИД РФ в Telegram

Дословно: "Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива.

Еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей".

Что было ранее: 17 ноября захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории Керчи. При этом украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, где они, предположительно, заберут захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводят их в украинский порт.

В погрануправлении ФСБ России по Республике Крым сообщили, что корабли будут переданы Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями 18 ноября.

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