В районе Петровского разминировали 12 гектаров территории
Понедельник, 18 ноября 2019, 05:24
Пиротехники ГСЧС с начала работ обследовали территорию площадью 12 гектаров и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.
Источник: сайт ГСЧС
Детали: С 13 ноября взрывотехники начали разминирование в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.
Дословно: "По состоянию на 14:00 17 ноября пиротехники ГСЧС Украины обследована территория площадью 2,6 га, было изъято и уничтожено установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра."
Предыстория:
- В понедельнику, 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.
- Там начались работы по разминированию.
- После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.
- Председатель комитета нацбезопасности нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич заявил, что новых этапов разведения на Донбассе не планируют до встречи в Нормандской формате.
Украинская правда