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В районе Петровского разминировали 12 гектаров территории

Понедельник, 18 ноября 2019, 05:24

Пиротехники ГСЧС с начала работ обследовали территорию площадью 12 гектаров и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: С 13 ноября взрывотехники начали разминирование в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

 
Пиротехники ДСНС с начала работ обследовали территорию площадью 12 гектаров и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.
ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 14:00 17 ноября пиротехники ГСЧС Украины обследована территория площадью 2,6 га, было изъято и уничтожено установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра."

Предыстория:

  • В понедельнику, 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.
  • Там начались работы по разминированию.
  • После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.
  • Председатель комитета нацбезопасности нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич заявил, что новых этапов разведения на Донбассе не планируют до встречи в Нормандской формате.

Украинская правда

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Темы: Разведение сил
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