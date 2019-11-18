В районе Петровского разминировали 12 гектаров территории

Пиротехники ГСЧС с начала работ обследовали территорию площадью 12 гектаров и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: С 13 ноября взрывотехники начали разминирование в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

Пиротехники ДСНС с начала работ обследовали территорию площадью 12 гектаров и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов. ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 14:00 17 ноября пиротехники ГСЧС Украины обследована территория площадью 2,6 га, было изъято и уничтожено установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра."

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