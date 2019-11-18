Луценко рассказал, как Тимошенко предлагала свести его с Джулиани
Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что осенью 2017 года лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предлагала посодействовать его встречи с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, но познакомился он с ним позже и при других обстоятельствах.
Источник: интервью Луценко "Украинской правде"
Прямая речь: "Ко мне как-то пришла Юлия Тимошенко, которая встречалась с Джулиани, и, помимо прочего, он ее спросил, не знает ли она, какая ситуация вокруг компании "Burisma" в Украине. Юлия Владимировна, конечно, сказала: "Да тут у меня знакомый генпрокурор, я все организую".
Затем она пришла ко мне и говорит: "Если ты хочешь, то можно людям помочь. Если что, то мой человек там в Вашингтоне тебе поможет". Я говорю: "Юлечка, спасибо, я как-то сам справлюсь, я – генеральный прокурор, я не пользуюсь партийными активистами".
На этом все закончилось. Но, конечно, я запомнил интерес господина Джулиани".
О том, как познакомился с Джулиани: "В отеле Hyatt под эгидой Пинчука была очередная какая-то международная конференция. И там я встретился с господином Соросом и Джулиани.
Тогда я был новоизбранным генеральным прокурором, у меня тогда была часовая встреча и с тем, и с другим. Я рассказал общие вещи, которые я планирую делать на своей должности".
Детали: Луценко уточнил, что Пинчук их не знакомил, мол, сами познакомились на конференции олигарха.
Экс-генпрокурор отметил, что них с Джулиани вышла "интересная дискуссия", потому что адвокат Трампа и экс-мер Нью-Йорка в свое время также был федеральным прокурором.
По словам Луценко, на той встрече, в частности, обсуждались вопросы, как активизировать совместно следствие по делу 7 миллиардов, выведенных из Украины преступной организацией беглого президента Виктора Януковича.
Джулиани, по словам Луценко, интересовала дело "Буризмы".
Также экс-генпрокурор рассказал, что уже после его знакомства с Джулиани к нему приходил тогдашний прокурор Крыма Гюндуз Мамедов и передавал пожелания Джулиани встретиться с Луценко в Нью-Йорке. Мол, Мамедов то познакомился с одним из двух советников Джулиани – Фруманом или Парнасом – и кто-то из них передал через него это приглашение.
Луценко также рассказал, как после этого несколько раз по разным причинам его встречи с Джулиани срывались.
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- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
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- 8 ноября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент во время показаний в Конгрессе заявил, что экс-генпрокурор Юрий Луценко обещал отомстить бывшему послу США в Украине Мари Йованович. Также он сказал, что к кампании против дипломата привлекали "порохоботов".
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