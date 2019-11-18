Луценко рассказал, как Тимошенко предлагала свести его с Джулиани

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что осенью 2017 года лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предлагала посодействовать его встречи с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, но познакомился он с ним позже и при других обстоятельствах.

Источник: интервью Луценко "Украинской правде"

Прямая речь: "Ко мне как-то пришла Юлия Тимошенко, которая встречалась с Джулиани, и, помимо прочего, он ее спросил, не знает ли она, какая ситуация вокруг компании "Burisma" в Украине. Юлия Владимировна, конечно, сказала: "Да тут у меня знакомый генпрокурор, я все организую".

Затем она пришла ко мне и говорит: "Если ты хочешь, то можно людям помочь. Если что, то мой человек там в Вашингтоне тебе поможет". Я говорю: "Юлечка, спасибо, я как-то сам справлюсь, я – генеральный прокурор, я не пользуюсь партийными активистами".

На этом все закончилось. Но, конечно, я запомнил интерес господина Джулиани".

О том, как познакомился с Джулиани: "В отеле Hyatt под эгидой Пинчука была очередная какая-то международная конференция. И там я встретился с господином Соросом и Джулиани.

Тогда я был новоизбранным генеральным прокурором, у меня тогда была часовая встреча и с тем, и с другим. Я рассказал общие вещи, которые я планирую делать на своей должности".

Детали: Луценко уточнил, что Пинчук их не знакомил, мол, сами познакомились на конференции олигарха.

Экс-генпрокурор отметил, что них с Джулиани вышла "интересная дискуссия", потому что адвокат Трампа и экс-мер Нью-Йорка в свое время также был федеральным прокурором.

По словам Луценко, на той встрече, в частности, обсуждались вопросы, как активизировать совместно следствие по делу 7 миллиардов, выведенных из Украины преступной организацией беглого президента Виктора Януковича.

Джулиани, по словам Луценко, интересовала дело "Буризмы".

Также экс-генпрокурор рассказал, что уже после его знакомства с Джулиани к нему приходил тогдашний прокурор Крыма Гюндуз Мамедов и передавал пожелания Джулиани встретиться с Луценко в Нью-Йорке. Мол, Мамедов то познакомился с одним из двух советников Джулиани – Фруманом или Парнасом – и кто-то из них передал через него это приглашение.

Луценко также рассказал, как после этого несколько раз по разным причинам его встречи с Джулиани срывались.

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