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У Путина подтвердили встречу "нормандской четверки" и призвали "не завышать ожидания"

Понедельник, 18 ноября 2019, 11:42

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что саммит в "нормандском формате" действительно запланирован на 9 декабря в Париже.

Источник: Интерфакс

Детали: По словам Пескова, в рамках подготовки к саммиту у Путина на понедельник намечен телефонный разговор,

Прямая речь: "Телефонный разговор будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату", который сейчас запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию".

На вопрос об ожиданиях Кремля от предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки" Песков ответил, что воздержался бы от прогнозов.

Прямая речь: "Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Ей предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был очень большой перерыв - это мы с сожалением констатируем - в работе "нормандского формата".

Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты".

Что предшествовало: 14 ноября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если встреча в нормандском формате окажется безрезультативной, однако ценой могут стать международные санкции против России.

Ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту "нормандской четверки "невозможна" из новых подходах и запросы одной из сторон".

При этом 3 ноября Песков заявил, что Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в "нормандском формате" при срочной необходимости.

Россия блокирует встречу лидеров стран "нормандской четверки", по результатам которой стороны могут подписать коммюнике и принять важные для достижения мира на Донбассе решения. Украинская сторона выполнила все выдвинутые условия для встречи глав стран "Нормандского формата".

Пристайко рассказал, что Украина, Франция и Германия договорились о дате встречи в Нормадському формате, но Россия тормозит процесс.

Напомним: 15 ноября стало известно, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря 2019 в Париже. Впоследствии Это подтвердил и Офис президента Украины.

Темы: нормандский форматДонбассРосcияПутин
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