Разумков ответил Пристайко насчет нардепов, не спешащих с законом о Донбассе

Спикер парламента Дмитрий Разумков не согласился с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, что депутаты якобы медлят с законом об "особом статусе" ОРДЛО, и сказал, что законопроект будут разрабатывать сразу после встречи "нормандской четверки" президент, депутаты и "общество".

Источник: Дмитрий Разумков на "Свободе слова" ICTV

Прямая речь: "Мне не совсем понятны такие высказывания (Пристайко - ред.), потому что и позиция президента, и позиция Верховной Рады была в следующем.

Президент, вернувшись из "нормандской встречи", совместно с парламентом и, главное, вместе с обществом будут создавать законопроект.

Без добавления всех вышеупомянутых структур это трудно будет сделать. Президент об этом говорил и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов значит нарушать обещания, которые были даны украинскому обществу".

Что было ранее: Пристайко упрекнул депутатов в том, что они не спешат разрабатывать закон о статусе Донбасса.

Министр иностранных дел сказал: "Было бы хорошо, чтобы эти тексты были наработаны по состоянию на сейчас, чтобы мы приехали (на "нормандскую встречу" - ред.) с готовыми документами. Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая взяла бы на себя эту инициативу и сказала, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем имеющийся документ и подумаем, что мы можем переписать".

Напомним: