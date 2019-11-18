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Разумков ответил Пристайко насчет нардепов, не спешащих с законом о Донбассе

Понедельник, 18 ноября 2019, 22:49

Спикер парламента Дмитрий Разумков не согласился с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, что депутаты якобы медлят с законом об "особом статусе" ОРДЛО, и сказал, что законопроект будут разрабатывать сразу после встречи "нормандской четверки" президент, депутаты и "общество".

Источник: Дмитрий Разумков на "Свободе слова" ICTV

Прямая речь: "Мне не совсем понятны такие высказывания (Пристайко - ред.), потому что и позиция президента, и позиция Верховной Рады была в следующем.

Президент, вернувшись из "нормандской встречи", совместно с парламентом и, главное, вместе с обществом будут создавать законопроект.

Без добавления всех вышеупомянутых структур это трудно будет сделать. Президент об этом говорил и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов значит нарушать обещания, которые были даны украинскому обществу".

Что было ранее: Пристайко упрекнул депутатов в том, что они не спешат разрабатывать закон о статусе Донбасса.

Министр иностранных дел сказал: "Было бы хорошо, чтобы эти тексты были наработаны по состоянию на сейчас, чтобы мы приехали (на "нормандскую встречу" - ред.) с готовыми документами. Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая взяла бы на себя эту инициативу  и сказала, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем имеющийся документ и подумаем, что мы можем переписать".

Напомним:

  • В конце года прекращает действие закон Украины об особом статусе Донбасса, принятый в октябре 2014 года сроком на 3 года и дважды продленный на год.
  • 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу новый закон о статусе Донбасса.
  • 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято что-то, что не согласуют с "ЛНР" и "ДНР", тогда мирные переговоры зайдут в тупик.
  • Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону продлить на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийПристайко
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